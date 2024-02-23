23 февраля 2024

Племянник Путина признался в любви к Екатеринбургу

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Путин презентует Всероссийский комитет поддержки Путина для СО. Екатеринбург, путин роман
Роман Путин открыл в Екатеринбурге отделение Всероссийского комитета поддержки Путина Фото:

Двоюродный племянник президента России Роман Путин в ходе рабочей поездки в Свердловскую область признался, что любит Екатеринбург. Город он посещает не первый раз, ему здесь очень комфортно, поделился политик в беседе с URA.RU.

«Я в Екатеринбурге раз десятый. Очень люблю ваш город, мне здесь комфортно — и люди хорошие, и сам город нравится. С открытием штаба буду бывать еще чаще. Встречаемся с людьми, коллективами, общаемся. Узнаю особенности экономики региона, выслушиваю проблемы. По каким-то вопросам, с которыми к нам обращаются, будем подключаться и решать самостоятельно, если есть возможности. А там, где не поможем сами, пользуясь случаем, будем налаживать здоровые взаимоотношения с местными властями», — поделился Путин.

Роман Путин прилетел в Екатеринбург 20 февраля. В ходе трехдневной рабочей поездки он провел ряд деловых встреч, а также открыл региональный штаб Всероссийского комитета поддержки Путина (ВКПП), который возглавляет. Несмотря на то, что постоянная площадка еще не найдена, команда местного отделения уже начала работу по нескольким направлениям: поддержка массового спорта, малоимущих людей и работа с предпринимательским сообществом.

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Двоюродный племянник президента России Роман Путин в ходе рабочей поездки в Свердловскую область признался, что любит Екатеринбург. Город он посещает не первый раз, ему здесь очень комфортно, поделился политик в беседе с URA.RU. «Я в Екатеринбурге раз десятый. Очень люблю ваш город, мне здесь комфортно — и люди хорошие, и сам город нравится. С открытием штаба буду бывать еще чаще. Встречаемся с людьми, коллективами, общаемся. Узнаю особенности экономики региона, выслушиваю проблемы. По каким-то вопросам, с которыми к нам обращаются, будем подключаться и решать самостоятельно, если есть возможности. А там, где не поможем сами, пользуясь случаем, будем налаживать здоровые взаимоотношения с местными властями», — поделился Путин. Роман Путин прилетел в Екатеринбург 20 февраля. В ходе трехдневной рабочей поездки он провел ряд деловых встреч, а также открыл региональный штаб Всероссийского комитета поддержки Путина (ВКПП), который возглавляет. Несмотря на то, что постоянная площадка еще не найдена, команда местного отделения уже начала работу по нескольким направлениям: поддержка массового спорта, малоимущих людей и работа с предпринимательским сообществом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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