Племянник Путина признался в любви к Екатеринбургу

24 февраля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Роман Путин открыл в Екатеринбурге отделение Всероссийского комитета поддержки Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двоюродный племянник президента России Роман Путин в ходе рабочей поездки в Свердловскую область признался, что любит Екатеринбург. Город он посещает не первый раз, ему здесь очень комфортно, поделился политик в беседе с URA.RU. «Я в Екатеринбурге раз десятый. Очень люблю ваш город, мне здесь комфортно — и люди хорошие, и сам город нравится. С открытием штаба буду бывать еще чаще. Встречаемся с людьми, коллективами, общаемся. Узнаю особенности экономики региона, выслушиваю проблемы. По каким-то вопросам, с которыми к нам обращаются, будем подключаться и решать самостоятельно, если есть возможности. А там, где не поможем сами, пользуясь случаем, будем налаживать здоровые взаимоотношения с местными властями», — поделился Путин. Роман Путин прилетел в Екатеринбург 20 февраля. В ходе трехдневной рабочей поездки он провел ряд деловых встреч, а также открыл региональный штаб Всероссийского комитета поддержки Путина (ВКПП), который возглавляет. Несмотря на то, что постоянная площадка еще не найдена, команда местного отделения уже начала работу по нескольким направлениям: поддержка массового спорта, малоимущих людей и работа с предпринимательским сообществом.

Двоюродный племянник президента России Роман Путин в ходе рабочей поездки в Свердловскую область признался, что любит Екатеринбург. Город он посещает не первый раз, ему здесь очень комфортно, поделился политик в беседе с URA.RU. «Я в Екатеринбурге раз десятый. Очень люблю ваш город, мне здесь комфортно — и люди хорошие, и сам город нравится. С открытием штаба буду бывать еще чаще. Встречаемся с людьми, коллективами, общаемся. Узнаю особенности экономики региона, выслушиваю проблемы. По каким-то вопросам, с которыми к нам обращаются, будем подключаться и решать самостоятельно, если есть возможности. А там, где не поможем сами, пользуясь случаем, будем налаживать здоровые взаимоотношения с местными властями», — поделился Путин. Роман Путин прилетел в Екатеринбург 20 февраля. В ходе трехдневной рабочей поездки он провел ряд деловых встреч, а также открыл региональный штаб Всероссийского комитета поддержки Путина (ВКПП), который возглавляет. Несмотря на то, что постоянная площадка еще не найдена, команда местного отделения уже начала работу по нескольким направлениям: поддержка массового спорта, малоимущих людей и работа с предпринимательским сообществом.