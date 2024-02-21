Свердловские власти поменяли сценарий визита Путина-младшего после БДСМ-скандала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изначально Роман Путин должен был выступать в окружном Доме офицеров
Изначально Роман Путин должен был выступать в окружном Доме офицеров Фото:

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин, приехавший в Екатеринбург на открытие свердловской ячейки возглавляемого им Всероссийского комитета поддержки Путина, перенес свою конференцию из окружного Дома офицеров (ОДО) в музей «Россия — моя история» в самый последний момент по рекомендации департамента внутренней политики. Об этом URA.RU рассказал глава областного филиала Комитета Сергей Зыков.

«Департамент внутренней политики губернатора (за несколько часов до начала мероприятия — прим. ред.) предоставил лучшее помещение, и мы согласились. Не будем разгонять тему», — лаконично объяснил смену локации собеседник. Сам Роман Путин в беседе с URA.RU отметил, что новая площадка действительно более удобная, к тому же здесь находится экспонат, который он передал музею несколько лет назад — уникальный меч с Куликова поля. «Тогда у меня в руках оказался артефакт, и я решил, что будет правильным, если его увидят люди. На тот момент я был в городе с рабочим визитом, сделал такое предложение, его поддержали», — вспомнил Путин-младший.

Он прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом 20 февраля. Главная цель — открытие региональной ячейки Комитета. Организация будет работать по нескольким направлениям: поддержка массового спорта, малоимущих людей и работа с предпринимательским сообществом. Штаб-квартиру еще не нашли, но планируется, что она будет располагаться в центре города. «Мы определяемся с администрацией с местом, где будет постоянно действующая приемная», — добавил Зыков.

19 февраля стало известно, что в конце 2023 года в библиотеке ОДО прошли как минимум два мероприятия с элементами БДСМ. Предполагаемый виновный — методист учреждения Георгий Подкорытов — уже уволен. Сам путин от последних новостей не в восторге. «Как в том кино — ну вы, блин, даете», — прокомментировал он. При этом на концерте 22 февраля — по случаю Дня защитника Отечества — в ОДО он планирует быть.

О переносе мероприятия участники встречи узнали за час до начала, поэтому некоторые пришли на площадку с опозданием. Само мероприятие началось с заминкой в полчаса — в это время организаторы успели смонтировать баннеры и растяжки
О переносе мероприятия участники встречи узнали за час до начала, поэтому некоторые пришли на площадку с опозданием. Само мероприятие началось с заминкой в полчаса — в это время организаторы успели смонтировать баннеры и растяжки
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин, приехавший в Екатеринбург на открытие свердловской ячейки возглавляемого им Всероссийского комитета поддержки Путина, перенес свою конференцию из окружного Дома офицеров (ОДО) в музей «Россия — моя история» в самый последний момент по рекомендации департамента внутренней политики. Об этом URA.RU рассказал глава областного филиала Комитета Сергей Зыков. «Департамент внутренней политики губернатора (за несколько часов до начала мероприятия — прим. ред.) предоставил лучшее помещение, и мы согласились. Не будем разгонять тему», — лаконично объяснил смену локации собеседник. Сам Роман Путин в беседе с URA.RU отметил, что новая площадка действительно более удобная, к тому же здесь находится экспонат, который он передал музею несколько лет назад — уникальный меч с Куликова поля. «Тогда у меня в руках оказался артефакт, и я решил, что будет правильным, если его увидят люди. На тот момент я был в городе с рабочим визитом, сделал такое предложение, его поддержали», — вспомнил Путин-младший. Он прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом 20 февраля. Главная цель — открытие региональной ячейки Комитета. Организация будет работать по нескольким направлениям: поддержка массового спорта, малоимущих людей и работа с предпринимательским сообществом. Штаб-квартиру еще не нашли, но планируется, что она будет располагаться в центре города. «Мы определяемся с администрацией с местом, где будет постоянно действующая приемная», — добавил Зыков. 19 февраля стало известно, что в конце 2023 года в библиотеке ОДО прошли как минимум два мероприятия с элементами БДСМ. Предполагаемый виновный — методист учреждения Георгий Подкорытов — уже уволен. Сам путин от последних новостей не в восторге. «Как в том кино — ну вы, блин, даете», — прокомментировал он. При этом на концерте 22 февраля — по случаю Дня защитника Отечества — в ОДО он планирует быть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...