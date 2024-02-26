В Миассе коммунальщикам вынесли приговор за упавшую в котлован девушку

26 февраля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Девушка пострадала, упав в не зарытый после ликвидации аварии котлован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Городской суд Миасса вынес обвинительный приговор начальнику и старшему мастеру участка эксплуатации теплой предприятия «Городское хозяйство». Из-за халатности коммунальщиков серьезно пострадала девушка, сообщили 26 февраля в прокуратуре Челябинской области. «По указанию начальника участка и под непосредственным руководством старшего мастера у дома №1А по улице Циолковского для устранения прорыва тепловой сети был вырыт котлован. После устранения аварии остался не закопан, а его периметр не был оборудован ограждением, сигнальным освещением или аншлагами. Идущая домой 17-летняя девушка тяжело пострадала, упав в яму прямо на трубы теплотрасс», — пояснили в пресс-службы прокуратуры. Суд назначил виновным наказание в виде 1 года 5 месяцев и 1 года 6 месяцев ограничения свободы соответственно. Также представление прокуратуры получили местные власти, не обеспечившие предприятие осветительными приборами.

Городской суд Миасса вынес обвинительный приговор начальнику и старшему мастеру участка эксплуатации теплой предприятия «Городское хозяйство». Из-за халатности коммунальщиков серьезно пострадала девушка, сообщили 26 февраля в прокуратуре Челябинской области. «По указанию начальника участка и под непосредственным руководством старшего мастера у дома №1А по улице Циолковского для устранения прорыва тепловой сети был вырыт котлован. После устранения аварии остался не закопан, а его периметр не был оборудован ограждением, сигнальным освещением или аншлагами. Идущая домой 17-летняя девушка тяжело пострадала, упав в яму прямо на трубы теплотрасс», — пояснили в пресс-службы прокуратуры. Суд назначил виновным наказание в виде 1 года 5 месяцев и 1 года 6 месяцев ограничения свободы соответственно. Также представление прокуратуры получили местные власти, не обеспечившие предприятие осветительными приборами.