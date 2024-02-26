В ХМАО дворник надругался над третьеклассницей

В Кондинском районе 52-летний дворник надругался над третьеклассницей. В отношении него возбуждено уголовное дело.
«Возмутительный случай произошел дома у извращенца. 52-летний Сергей в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к девятилетней девочке. Не исключено, что он является родственником ребенка», — сообщает телеканал «Мегаполис».
По данным СМИ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете и УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО подозревают в изнасиловании нескольких несовершеннолетних школьниц. Одна из девочек — с инвалидностью.
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