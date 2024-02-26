26 февраля 2024

В ХМАО дворник надругался над третьеклассницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина в Кондинском районе надругался над девятилетней девочкой Фото:

В Кондинском районе 52-летний дворник надругался над третьеклассницей. В отношении него возбуждено уголовное дело.

«Возмутительный случай произошел дома у извращенца. 52-летний Сергей в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к девятилетней девочке. Не исключено, что он является родственником ребенка», — сообщает телеканал «Мегаполис».

По данным СМИ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете и УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО подозревают в изнасиловании нескольких несовершеннолетних школьниц. Одна из девочек — с инвалидностью.

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В Кондинском районе 52-летний дворник надругался над третьеклассницей. В отношении него возбуждено уголовное дело. «Возмутительный случай произошел дома у извращенца. 52-летний Сергей в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к девятилетней девочке. Не исключено, что он является родственником ребенка», — сообщает телеканал «Мегаполис». По данным СМИ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете и УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО подозревают в изнасиловании нескольких несовершеннолетних школьниц. Одна из девочек — с инвалидностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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