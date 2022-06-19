Жителя ХМАО подозревают в изнасиловании девочки-инвалида

По словам инсайдера, девочка-инвалид даже не могла оказать насильнику сопротивление Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Урая (ХМАО) подозревается в изнасиловании нескольких несовершеннолетних школьниц. Одна из девочек — с инвалидностью. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Уголовное дело возбудили еще в сентябре прошлого года. Его фигурант — мужчина 1967 года рождения. Сейчас появляются дополнительные эпизоды — возбуждено еще три уголовных дела. Девочки несовершеннолетние, и он их изнасиловал. Одна из потерпевших — школьница с ограниченными возможностями здоровья. В силу своих особенностей развития она даже не могла оказать ему сопротивление», — прокомментировал инсайдер корреспонденту URA.RU.

В управлении следственного комитета по ХМАО на обращение корреспондента агентства пообещали прокомментировать ситуацию позже. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что сапожник из Сургута изнасиловал девушку-инвалида. Насильником оказался 64-летний работник обувного сервиса, надругавшийся над несовершеннолетней с умственной отсталостью.