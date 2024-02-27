27 февраля 2024

Челябинцев предупредили о резком скачке цен на дачи и коттеджи к лету 2024 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Рост цен на дачи и коттеджи в городе будет связан с ограниченным объемом предложения и высоким спросом Фото:

В Челябинске рост цен на дачи и коттеджи будет связан с тем, что в феврале 2024 года спрос уже существенно превышает количество предложений о продаже данной недвижимости. В январе 2024 года в городе-миллионнике на продажу было выставлено 540 дач и 442 коттеджа, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске по итогам января 2024 года к продаже представлено 540 дач и 442 коттеджа. Таким образом, в границах Челябинска объем предложения о продаже дач и коттеджей ограничен, а в такой ситуации их стоимость будет продолжать расти», — рассказали аналитики.

В Челябинске в начале февраля спрос на загородную недвижимость уже вдвое повысился в связи с сезонностью. Причем, по данным челябинских риелторов, рост цен на дачи и коттеджи горожан не пугает, популярность объектов только растет.

При этом в 2023 году средняя стоимость дач в окрестностях города увеличилась на 47%, с 750 тысяч рублей до 1,1 млн рублей. Коттеджи подорожали на 70%, с 8 до 13,6 млн рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске рост цен на дачи и коттеджи будет связан с тем, что в феврале 2024 года спрос уже существенно превышает количество предложений о продаже данной недвижимости. В январе 2024 года в городе-миллионнике на продажу было выставлено 540 дач и 442 коттеджа, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске по итогам января 2024 года к продаже представлено 540 дач и 442 коттеджа. Таким образом, в границах Челябинска объем предложения о продаже дач и коттеджей ограничен, а в такой ситуации их стоимость будет продолжать расти», — рассказали аналитики. В Челябинске в начале февраля спрос на загородную недвижимость уже вдвое повысился в связи с сезонностью. Причем, по данным челябинских риелторов, рост цен на дачи и коттеджи горожан не пугает, популярность объектов только растет. При этом в 2023 году средняя стоимость дач в окрестностях города увеличилась на 47%, с 750 тысяч рублей до 1,1 млн рублей. Коттеджи подорожали на 70%, с 8 до 13,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...