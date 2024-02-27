Челябинцев предупредили о резком скачке цен на дачи и коттеджи к лету 2024 года

28 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Рост цен на дачи и коттеджи в городе будет связан с ограниченным объемом предложения и высоким спросом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске рост цен на дачи и коттеджи будет связан с тем, что в феврале 2024 года спрос уже существенно превышает количество предложений о продаже данной недвижимости. В январе 2024 года в городе-миллионнике на продажу было выставлено 540 дач и 442 коттеджа, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске по итогам января 2024 года к продаже представлено 540 дач и 442 коттеджа. Таким образом, в границах Челябинска объем предложения о продаже дач и коттеджей ограничен, а в такой ситуации их стоимость будет продолжать расти», — рассказали аналитики. В Челябинске в начале февраля спрос на загородную недвижимость уже вдвое повысился в связи с сезонностью. Причем, по данным челябинских риелторов, рост цен на дачи и коттеджи горожан не пугает, популярность объектов только растет. При этом в 2023 году средняя стоимость дач в окрестностях города увеличилась на 47%, с 750 тысяч рублей до 1,1 млн рублей. Коттеджи подорожали на 70%, с 8 до 13,6 млн рублей.

В Челябинске рост цен на дачи и коттеджи будет связан с тем, что в феврале 2024 года спрос уже существенно превышает количество предложений о продаже данной недвижимости. В январе 2024 года в городе-миллионнике на продажу было выставлено 540 дач и 442 коттеджа, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске по итогам января 2024 года к продаже представлено 540 дач и 442 коттеджа. Таким образом, в границах Челябинска объем предложения о продаже дач и коттеджей ограничен, а в такой ситуации их стоимость будет продолжать расти», — рассказали аналитики. В Челябинске в начале февраля спрос на загородную недвижимость уже вдвое повысился в связи с сезонностью. Причем, по данным челябинских риелторов, рост цен на дачи и коттеджи горожан не пугает, популярность объектов только растет. При этом в 2023 году средняя стоимость дач в окрестностях города увеличилась на 47%, с 750 тысяч рублей до 1,1 млн рублей. Коттеджи подорожали на 70%, с 8 до 13,6 млн рублей.