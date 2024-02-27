Челябинцев предупредили о резком скачке цен на дачи и коттеджи к лету 2024 года

В Челябинске рост цен на дачи и коттеджи будет связан с тем, что в феврале 2024 года спрос уже существенно превышает количество предложений о продаже данной недвижимости. В январе 2024 года в городе-миллионнике на продажу было выставлено 540 дач и 442 коттеджа, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске по итогам января 2024 года к продаже представлено 540 дач и 442 коттеджа. Таким образом, в границах Челябинска объем предложения о продаже дач и коттеджей ограничен, а в такой ситуации их стоимость будет продолжать расти», — рассказали аналитики.
В Челябинске в начале февраля спрос на загородную недвижимость уже вдвое повысился в связи с сезонностью. Причем, по данным челябинских риелторов, рост цен на дачи и коттеджи горожан не пугает, популярность объектов только растет.
При этом в 2023 году средняя стоимость дач в окрестностях города увеличилась на 47%, с 750 тысяч рублей до 1,1 млн рублей. Коттеджи подорожали на 70%, с 8 до 13,6 млн рублей.
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