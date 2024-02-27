Премьер Франции поддержал Макрона в вопросе отправки военных на Украину

Премьер Франции Атталь допустил отправку военных на Украину

27 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

На фоне военных действий нельзя исключать даже отправки французских солдат на Украину, сказал Габриэль Атталь Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил отправку солдат на Украину. Ранее об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. Главе правительства Франции задали вопрос о возможности отправки военных на Украину. «Нельзя ничего исключать в конфликте, который идет <…> у дверей Европейского союза», — ответил Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL . Ранее Макрон во время общения с прессой заявил, что пока решения об отправке французов на Украину не было. При этом он не исключил такого развития событий. Также президент сказал, что Франция «будет делать все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте».

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил отправку солдат на Украину. Ранее об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. Главе правительства Франции задали вопрос о возможности отправки военных на Украину. «Нельзя ничего исключать в конфликте, который идет <…> у дверей Европейского союза», — ответил Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL. Ранее Макрон во время общения с прессой заявил, что пока решения об отправке французов на Украину не было. При этом он не исключил такого развития событий. Также президент сказал, что Франция «будет делать все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте».