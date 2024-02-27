Премьер Франции поддержал Макрона в вопросе отправки военных на Украину

Премьер Франции Атталь допустил отправку военных на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, военные, нато, nato, солдат, армия нато
На фоне военных действий нельзя исключать даже отправки французских солдат на Украину, сказал Габриэль Атталь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил отправку солдат на Украину. Ранее об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Главе правительства Франции задали вопрос о возможности отправки военных на Украину. «Нельзя ничего исключать в конфликте, который идет <…> у дверей Европейского союза», — ответил Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL.

Ранее Макрон во время общения с прессой заявил, что пока решения об отправке французов на Украину не было. При этом он не исключил такого развития событий. Также президент сказал, что Франция «будет делать все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил отправку солдат на Украину. Ранее об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. Главе правительства Франции задали вопрос о возможности отправки военных на Украину. «Нельзя ничего исключать в конфликте, который идет <…> у дверей Европейского союза», — ответил Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL. Ранее Макрон во время общения с прессой заявил, что пока решения об отправке французов на Украину не было. При этом он не исключил такого развития событий. Также президент сказал, что Франция «будет делать все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...