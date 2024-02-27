«Лукойл» заключил новое соглашение с властями ХМАО до 2028 года

28 февраля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

«Лукойл» отремонтирует школы, детсады и дороги в ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU Компания «Лукойл» договорилась о сотрудничестве с властями ХМАО на следующие четыре года. Пресс-служба компании сообщила, что в рамках нового соглашения нефтяники окажут финансовую помощь в строительстве и обновлении социальных объектов в регионе. «ПАО „Лукойл“ заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа на 2024—2028 годы. В рамках соглашения компания поддержит строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований Югры», — сообщила пресс-служба компании «Лукойл» на официальном сайте. При поддержке нефтяной компании в Лангепасе обустроят «Сквер памяти», отремонтируют ЗАГС, школу и спортивные объекты. В Покачах «Лукойл» поможет обновить детский сад и жилые дома. В Когалыме, Урае, Приобье Октябрьского района построят школы, в Белоярском, Кондинском и Советском районах округа отремонтируют дороги. Также соглашение предполагает участие компании в строительстве музея «Барсова гора» в Сургутском районе, организации спортивных, культурных и туристических мероприятий. Финансовую помощь получат общественная организация «Спасение Югры», фонд поддержки коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, природный парк «Кондинские озера». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО собираются заключить новые соглашения с «Лукойлом» и ННК. Документы определят перечень программ, проектов и мероприятий, финансируемых компаниями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Лукойл» договорилась о сотрудничестве с властями ХМАО на следующие четыре года. Пресс-служба компании сообщила, что в рамках нового соглашения нефтяники окажут финансовую помощь в строительстве и обновлении социальных объектов в регионе. «ПАО „Лукойл“ заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа на 2024—2028 годы. В рамках соглашения компания поддержит строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований Югры», — сообщила пресс-служба компании «Лукойл» на официальном сайте. При поддержке нефтяной компании в Лангепасе обустроят «Сквер памяти», отремонтируют ЗАГС, школу и спортивные объекты. В Покачах «Лукойл» поможет обновить детский сад и жилые дома. В Когалыме, Урае, Приобье Октябрьского района построят школы, в Белоярском, Кондинском и Советском районах округа отремонтируют дороги. Также соглашение предполагает участие компании в строительстве музея «Барсова гора» в Сургутском районе, организации спортивных, культурных и туристических мероприятий. Финансовую помощь получат общественная организация «Спасение Югры», фонд поддержки коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, природный парк «Кондинские озера». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО собираются заключить новые соглашения с «Лукойлом» и ННК. Документы определят перечень программ, проектов и мероприятий, финансируемых компаниями.