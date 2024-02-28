В Чаде военные пытаются захватить президентский дворец: что происходит в Африке

29 февраля 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Столкновения с оппозицией в Чаде начались после объявления даты выборов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В преддверии президентских выборов в африканской республике Чад, назначенных на 6 мая, в стране происходят столкновения действующих переходных властей и оппозиции. URA.RU рассказывает, что известно к этому моменту. Причина конфликта После гибели предыдущего президента Чада Идриса Деби в апреле 2021 года в стране создали переходное правительство, которое возглавил его 38-летний сын Махамат Идрис Деби. Он утверждал, что переходный период продлится полтора года, после чего власть перейдет к избранному правительству. В октябре 2022 года в республике прошли антиправительственные протесты, в которых погибли около 50-ти человек. Переходное правительство продлило свои полномочия еще на два года. Выборы в республике должны состояться в 2024 году. Их первый этап назначен на 6 мая. На фоне этого в стране, как и два года назад, обострилась политическая обстановка между властями и оппозицией. Ранее Верховный суд Чада утвердил принятие на референдуме новой конституции страны, согласно которому в республике создается V республика и проводятся всеобщие выборы для возврата к гражданскому правлению. При этом президент переходного периода Махамат Идрис Деби Итно сможет баллотироваться. Атака на здание национальной безопасности После назначения даты выборов в Чаде неизвестные напали на офис одной из спецслужб республики. По официальным данным, погибли несколько человек. Правительство Чада обвинило в нападении сторонников оппозиционной «Социалистической партии без границ» (PSF) во главе с Яя Дилло. Однако политик в разговоре с одним из СМИ исключил свою причастность к атаке. Нападение на президентский дворец Группа военных 28 февраля направилась к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и попыталась взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене, центр которой был заблокирован. По данным издания Tchad One, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной партии PSF во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби. В ходе штурма дворца убит лидер оппозиции Глава оппозиционной партии Чада Яя Дилло погиб в ходе штурма. Армия государства вторглась в штаб-квартиру оппозиционной партии в центре Нджамены и обстреляла здание тяжелым вооружением. В ходе конфликта есть и другие жертвы, передает издание Tchad One . Реакция правительства Чада Президент переходного периода Республики Чада Махамат Идрис Деби Итно поручил немедленно арестовать оппозиционеров партии PSF, напавших на штаб-квартиру Агентства нацбезопасности (АНБ) в Нджамене. Также лидер африканской страны поручил проводить обыски во всех зданиях Нджамены, кроме здания «персон, обладающих неприкосновенностью по закону». Позднее источники издания сообщили об аресте дяди действующего президента переходного периода Салей Деби . В феврале текущего года он покинул правящую партию Чада и присоединился к оппозиционной партии PSF. Для защиты населения правительство республики объявило комендантский час в столице. При этом посол республики в Москве Адам Бешир Махамуд опроверг информацию о происходящем в Чаде государственном перевороте. По его словам, ситуация находится под контролем и правительственные силы будут блокировать основные подходы к важным объектам для защиты населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В преддверии президентских выборов в африканской республике Чад, назначенных на 6 мая, в стране происходят столкновения действующих переходных властей и оппозиции. URA.RU рассказывает, что известно к этому моменту. Причина конфликта После гибели предыдущего президента Чада Идриса Деби в апреле 2021 года в стране создали переходное правительство, которое возглавил его 38-летний сын Махамат Идрис Деби. Он утверждал, что переходный период продлится полтора года, после чего власть перейдет к избранному правительству. В октябре 2022 года в республике прошли антиправительственные протесты, в которых погибли около 50-ти человек. Переходное правительство продлило свои полномочия еще на два года. Выборы в республике должны состояться в 2024 году. Их первый этап назначен на 6 мая. На фоне этого в стране, как и два года назад, обострилась политическая обстановка между властями и оппозицией. Ранее Верховный суд Чада утвердил принятие на референдуме новой конституции страны, согласно которому в республике создается V республика и проводятся всеобщие выборы для возврата к гражданскому правлению. При этом президент переходного периода Махамат Идрис Деби Итно сможет баллотироваться. Атака на здание национальной безопасности После назначения даты выборов в Чаде неизвестные напали на офис одной из спецслужб республики. По официальным данным, погибли несколько человек. Правительство Чада обвинило в нападении сторонников оппозиционной «Социалистической партии без границ» (PSF) во главе с Яя Дилло. Однако политик в разговоре с одним из СМИ исключил свою причастность к атаке. Нападение на президентский дворец Группа военных 28 февраля направилась к президентскому дворцу в столице Чада городе Нджамене и попыталась взять его под контроль. Сообщалось о передвижении танков и бронетехники в Нджамене, центр которой был заблокирован. По данным издания Tchad One, правительственные силы штурмовали штаб-квартиру оппозиционной партии PSF во главе с Яя Дилло, двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби. В ходе штурма дворца убит лидер оппозиции Глава оппозиционной партии Чада Яя Дилло погиб в ходе штурма. Армия государства вторглась в штаб-квартиру оппозиционной партии в центре Нджамены и обстреляла здание тяжелым вооружением. В ходе конфликта есть и другие жертвы, передает издание Tchad One. Реакция правительства Чада Президент переходного периода Республики Чада Махамат Идрис Деби Итно поручил немедленно арестовать оппозиционеров партии PSF, напавших на штаб-квартиру Агентства нацбезопасности (АНБ) в Нджамене. Также лидер африканской страны поручил проводить обыски во всех зданиях Нджамены, кроме здания «персон, обладающих неприкосновенностью по закону». Позднее источники издания сообщили об аресте дяди действующего президента переходного периода Салей Деби. В феврале текущего года он покинул правящую партию Чада и присоединился к оппозиционной партии PSF. Для защиты населения правительство республики объявило комендантский час в столице. При этом посол республики в Москве Адам Бешир Махамуд опроверг информацию о происходящем в Чаде государственном перевороте. По его словам, ситуация находится под контролем и правительственные силы будут блокировать основные подходы к важным объектам для защиты населения.