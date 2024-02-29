Карлсон заявил, что армия США неэффективна

Карлсон заявил, что проблема армии США лежит в ее руководстве Фото: Пресс-служба президента РФ

Американский журналист Такер Карлсон назвал армию США неэффективной и коррумпированной. Свое мнение он аргументировал тем, что американские войска за 80 лет не выиграли ни одной крупной войны.

«Она (армия США — прим. URA.RU) коррумпирована, неэффективна. На самом деле это может представлять опасность для нашей страны. И, кстати, уже за более чем 80 лет армия США не выиграла ни одной крупной войны», — заявил журналист в видео, опубликованном на своем сайте .

Карлсон добавил, что корень проблемы лежит в армейском руководстве. Они тем самым представляют угрозу американской нации.