Карлсон заявил, что проблема армии США лежит в ее руководствеФото: Пресс-служба президента РФ
Американский журналист Такер Карлсон назвал армию США неэффективной и коррумпированной. Свое мнение он аргументировал тем, что американские войска за 80 лет не выиграли ни одной крупной войны.
«Она (армия США — прим. URA.RU) коррумпирована, неэффективна. На самом деле это может представлять опасность для нашей страны. И, кстати, уже за более чем 80 лет армия США не выиграла ни одной крупной войны», — заявил журналист в видео, опубликованном на своем сайте.
Карлсон добавил, что корень проблемы лежит в армейском руководстве. Они тем самым представляют угрозу американской нации.
После визита в Россию, Карлсон дал большое интервью блогеру Лексу Фридману. В нем он заявил, что вводимое большое количество санкции в отношении РФ испортили США. Ограничения навсегда изменят Штаты, стандарты жизни и то, как работает правительство страны. Он призвал Вашингтон выйти из НАТО, так как организация не приносит пользы США и ущемляет права ее граждан.
Американский журналист Такер Карлсон назвал армию США неэффективной и коррумпированной. Свое мнение он аргументировал тем, что американские войска за 80 лет не выиграли ни одной крупной войны. «Она (армия США — прим. URA.RU) коррумпирована, неэффективна. На самом деле это может представлять опасность для нашей страны. И, кстати, уже за более чем 80 лет армия США не выиграла ни одной крупной войны», — заявил журналист в видео, опубликованном на своем сайте. Карлсон добавил, что корень проблемы лежит в армейском руководстве. Они тем самым представляют угрозу американской нации. После визита в Россию, Карлсон дал большое интервью блогеру Лексу Фридману. В нем он заявил, что вводимое большое количество санкции в отношении РФ испортили США. Ограничения навсегда изменят Штаты, стандарты жизни и то, как работает правительство страны. Он призвал Вашингтон выйти из НАТО, так как организация не приносит пользы США и ущемляет права ее граждан.