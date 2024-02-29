Карлсон назвал армию США неэффективной

Карлсон заявил, что армия США неэффективна
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Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
Карлсон заявил, что проблема армии США лежит в ее руководстве Фото:

Американский журналист Такер Карлсон назвал армию США неэффективной и коррумпированной. Свое мнение он аргументировал тем, что американские войска за 80 лет не выиграли ни одной крупной войны.

«Она (армия США — прим. URA.RU) коррумпирована, неэффективна. На самом деле это может представлять опасность для нашей страны. И, кстати, уже за более чем 80 лет армия США не выиграла ни одной крупной войны», — заявил журналист в видео, опубликованном на своем сайте.

Карлсон добавил, что корень проблемы лежит в армейском руководстве. Они тем самым представляют угрозу американской нации.

После визита в Россию, Карлсон дал большое интервью блогеру Лексу Фридману. В нем он заявил, что вводимое большое количество санкции в отношении РФ испортили США. Ограничения навсегда изменят Штаты, стандарты жизни и то, как работает правительство страны. Он призвал Вашингтон выйти из НАТО, так как организация не приносит пользы США и ущемляет права ее граждан.

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Американский журналист Такер Карлсон назвал армию США неэффективной и коррумпированной. Свое мнение он аргументировал тем, что американские войска за 80 лет не выиграли ни одной крупной войны. «Она (армия США — прим. URA.RU) коррумпирована, неэффективна. На самом деле это может представлять опасность для нашей страны. И, кстати, уже за более чем 80 лет армия США не выиграла ни одной крупной войны», — заявил журналист в видео, опубликованном на своем сайте. Карлсон добавил, что корень проблемы лежит в армейском руководстве. Они тем самым представляют угрозу американской нации. После визита в Россию, Карлсон дал большое интервью блогеру Лексу Фридману. В нем он заявил, что вводимое большое количество санкции в отношении РФ испортили США. Ограничения навсегда изменят Штаты, стандарты жизни и то, как работает правительство страны. Он призвал Вашингтон выйти из НАТО, так как организация не приносит пользы США и ущемляет права ее граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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