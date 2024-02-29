Слуцкий: Россия не оставит в беде своих граждан в Приднестровье

По словам Слуцкого, проблема в Приднестровье является очень серьезной Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия не оставит своих граждан, проживающих в Приднестровье. На данный момент Республика находится на грани гуманитарной катастрофы из-за экономической блокады региона. Об этом сообщил председатель ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий.

«Приднестровская проблема» — не просто оборот речи. За ней реальные люди, которые должны выживать сегодня на грани гуманитарной катастрофы. 220 тысяч приднестровцев — граждане России. Мы не оставим их в беде», — передают « Известия» слова Слуцкого. Он уверен, что Совет Федерации и Госдума проведут обсуждение по факту получения обращения от Приднестровья.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилась к РФ из-за блокады со стороны Молдавии. При этом в России подчеркнули важность вынесения на рассмотрение этого вопроса в Совете Безопасности. Кроме того, участники съезда депутатов, открывшегося в Приднестровье, заявили, что также нужно учесть постоянное проживание в регионе российских граждан.

Ранее Слуцкий во время презентации своей предвыборной программы заявил, что убежден в необходимости завершения спецоперации. Он обратился к ВСУ на украинском языке, призвав их прекратить сопротивление и вернуться домой.