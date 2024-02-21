Кандидат в президенты обратился к ВСУ на украинском языке с важным заявлением

Леонид Слуцкий призвал солдат ВСУ прекратить сопротивление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий выразил убеждение в необходимости завершения СВО и на украинском языке призвал Вооруженные силы Украины сдаться и вернуться домой. Обращение прозвучало на презентации своей предвыборной программы.
«Повертайтесь до дому!» — обратился к украинским солдатам Слуцкий. Кандидат в президенты также говорил о скорейшем завершении СВО и призвал военных ВСУ прекратить сопротивление.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.