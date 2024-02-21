Кандидат в президенты обратился к ВСУ на украинском языке с важным заявлением

Кандидат в президенты Слуцкий призвал солдат ВСУ возвращаться домой
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Слуцкий на встрече с тюменским отделением ЛДПР. Тюмень, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий призвал солдат ВСУ прекратить сопротивление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий выразил убеждение в необходимости завершения СВО и на украинском языке призвал Вооруженные силы Украины сдаться и вернуться домой. Обращение прозвучало на презентации своей предвыборной программы.

«Повертайтесь до дому!» — обратился к украинским солдатам Слуцкий. Кандидат в президенты также говорил о скорейшем завершении СВО и призвал военных ВСУ прекратить сопротивление.

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Кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий выразил убеждение в необходимости завершения СВО и на украинском языке призвал Вооруженные силы Украины сдаться и вернуться домой. Обращение прозвучало на презентации своей предвыборной программы. «Повертайтесь до дому!» — обратился к украинским солдатам Слуцкий. Кандидат в президенты также говорил о скорейшем завершении СВО и призвал военных ВСУ прекратить сопротивление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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