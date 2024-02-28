28 февраля 2024

Депутатский значок спикера думы ХМАО Хохрякова перепутали с флагом Украины. Скрин

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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, значек депутата
Значок спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова показался подписчикам подозрительным Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Депутатский значок спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова перепутали с флагом Украины. Инцидент произошел во время трансляции обращения российского лидера Владимира Путина к Федеральному собранию. «Бдительные» подписчики telegram-канала RTVI приняли сине-зеленое знамя Югры за символ недружественного государства.

«Это не единственная причина, по которой в соцсетях расходится стоп-кадр с трансляции. Внимательные зрители увидели значок с флагом Украины за спиной сержанта», — указано в публикации.

Также подписчики предполагали, что это может быть значком депутата Народного хурала Бурятии. Казус разрешился почти сразу же, но фото и видео героического прапорщика Сергея Токаря с Хохряковым и его значком на фоне уже завирусились по всем telegram-каналам.

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Депутатский значок спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова перепутали с флагом Украины. Инцидент произошел во время трансляции обращения российского лидера Владимира Путина к Федеральному собранию. «Бдительные» подписчики telegram-канала RTVI приняли сине-зеленое знамя Югры за символ недружественного государства. «Это не единственная причина, по которой в соцсетях расходится стоп-кадр с трансляции. Внимательные зрители увидели значок с флагом Украины за спиной сержанта», — указано в публикации. Также подписчики предполагали, что это может быть значком депутата Народного хурала Бурятии. Казус разрешился почти сразу же, но фото и видео героического прапорщика Сергея Токаря с Хохряковым и его значком на фоне уже завирусились по всем telegram-каналам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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