В ХМАО депутаты попытались унизить мэра во время отчета

Дума Нефтеюганска заставила мэра Бугай дважды отчитывать по итогам 2023 года

СМИ и горожан выгнали с отчета главы Нефтеюганска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Нефтеюганска предприняли очередную попытку дискредитации мэра Эльвиру Бугай во время отчета. Подконтрольная теневому главе города дума потребовала выслушать градоначальницу в закрытом режиме — без общественников, журналистов и сотрудников администрации. Всех выгнали из зала и закрыли допуск на этаж, где проходило заседание, передает журналист URA.RU с места событий.

«Два часа (вместо стандартных 30 минут) подконтрольные теневому главе города Пыталеву депутаты устраивали мэру порку за закрытыми дверями, выгнав СМИ и горожан. В итоге отчет был принят, хоть и не единогласно. Общественники, которые пытались прорваться в зал, посчитали происходящее оскорблением и унижением со стороны думы, и покинули здание», — сообщает корреспондент.

На закрытом заседании думы присутствовал и сам Пыталев, и директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин. Депутаты покинули здание сразу после отчета, и получить у них оперативный комментарий не удалось. Скурихин также не прояснил причины происходящего. «Это не ко мне вопрос», — заявил он журналисту агентства.

Постановление думы о принятии отчета появилось во второй половине дня. В итоге Бугай придется зачитывать его еще раз 1 марта — теперь уже перед СМИ и горожанами. Она стала последним мэром, который отчитался по итогам 2023 года — заседание постоянно переносили из-за угрозы скандала, за которым могла последовать попытка импичмента. Первый открытый демарш был предпринят местными элитами перед новогодними праздниками.

Ранее URA.RU писало о других попытках дискредитации мэра Нефтеюганска. В прошлый раз в день приезда секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака был раздут скандал с мнимым увольнением депутатов.