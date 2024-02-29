Путин наградил пермского машиниста электровоза

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия за наставничество пермского машиниста электровоза Евгения Вшивкова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия „За наставничество“ Вшивкова Евгения Борисовича, машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Пермь — Сортировочная», — говорится в указе.
В январе этого года президент РФ отметил заслуги директора консерватории Пермского института культуры Романа Козловского. Педагогу присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». В феврале звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоился сотрудник пермского ПАО НППО «Искра» Александр Жданов.
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