29 февраля 2024

Путин наградил пермского машиниста электровоза

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин отметил заслуги работника железной дороги Евгения Вшивкова Фото:

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия за наставничество пермского машиниста электровоза Евгения Вшивкова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия „За наставничество“ Вшивкова Евгения Борисовича, машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Пермь — Сортировочная», — говорится в указе.

В январе этого года президент РФ отметил заслуги директора консерватории Пермского института культуры Романа Козловского. Педагогу присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». В феврале звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоился сотрудник пермского ПАО НППО «Искра» Александр Жданов.

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Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия за наставничество пермского машиниста электровоза Евгения Вшивкова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия „За наставничество“ Вшивкова Евгения Борисовича, машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Пермь — Сортировочная», — говорится в указе. В январе этого года президент РФ отметил заслуги директора консерватории Пермского института культуры Романа Козловского. Педагогу присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». В феврале звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоился сотрудник пермского ПАО НППО «Искра» Александр Жданов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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