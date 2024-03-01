Политолог Чеснаков не увидел невыполнимых обещаний в послании Путина

02 марта 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Чеснаков предположил, что некоторые проекты не были озвучены в ходе послания к Федеральному Собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию озвучил уже известные ему цифры и средства, которые будут потрачены новые инициативы. Об этом в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны» заявил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, глава государства принимает решение, только когда четко знает, откуда брать ресурсы. «Когда готовится послание Владимира Путина, Антон Германович [Силуанов, министр финансов] все выверяет так, что „мышь не проскочит“. Поэтому деньги не то что найдутся, они уже найдены», — сказал эксперт. По его словам, Владимир Путин не будет «подписываться» под проекты и называть конкретные цифры, не обладая достаточной информацией. «Президент всегда очень четко говорит откуда это будет финансироваться. У Путина есть очень важная черта, он всегда принимает решение только тогда, когда четко знает, откуда ресурсы он будет использовать для дальнейшей реализации этого решения», — добавил он. Чеснаков предположил, что некоторые проекты не были озвучены в ходе послания к Федеральному Собранию. «Возможно, они войдут в майские указы», — сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию озвучил уже известные ему цифры и средства, которые будут потрачены новые инициативы. Об этом в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны» заявил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, глава государства принимает решение, только когда четко знает, откуда брать ресурсы. «Когда готовится послание Владимира Путина, Антон Германович [Силуанов, министр финансов] все выверяет так, что „мышь не проскочит“. Поэтому деньги не то что найдутся, они уже найдены», — сказал эксперт. По его словам, Владимир Путин не будет «подписываться» под проекты и называть конкретные цифры, не обладая достаточной информацией. «Президент всегда очень четко говорит откуда это будет финансироваться. У Путина есть очень важная черта, он всегда принимает решение только тогда, когда четко знает, откуда ресурсы он будет использовать для дальнейшей реализации этого решения», — добавил он. Чеснаков предположил, что некоторые проекты не были озвучены в ходе послания к Федеральному Собранию. «Возможно, они войдут в майские указы», — сказал эксперт.