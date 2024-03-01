Глава СК подключился к делу свердловчан, живущих в общежитии с плесенью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о возможном нарушении прав жителей поселка Белоярский Свердловской области, где общежитие с плесенью на стенах не признают аварийным. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о проверке и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователи организовали проверку после сообщения о том, что дом в Белоярском содержится в ненадлежащем состоянии и долго не признается аварийным.
Жители жаловались, что общежитие находится в аварийном состоянии, однако долго не получает надлежащий статус. В доме проваливаются полы, затоплен подвал и регулярно появляется плесень на стенах.
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