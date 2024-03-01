Глава СК подключился к делу свердловчан, живущих в общежитии с плесенью

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин требует доклад о ходе проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о возможном нарушении прав жителей поселка Белоярский Свердловской области, где общежитие с плесенью на стенах не признают аварийным. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о проверке и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователи организовали проверку после сообщения о том, что дом в Белоярском содержится в ненадлежащем состоянии и долго не признается аварийным.

Жители жаловались, что общежитие находится в аварийном состоянии, однако долго не получает надлежащий статус. В доме проваливаются полы, затоплен подвал и регулярно появляется плесень на стенах.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о возможном нарушении прав жителей поселка Белоярский Свердловской области, где общежитие с плесенью на стенах не признают аварийным. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о проверке и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователи организовали проверку после сообщения о том, что дом в Белоярском содержится в ненадлежащем состоянии и долго не признается аварийным. Жители жаловались, что общежитие находится в аварийном состоянии, однако долго не получает надлежащий статус. В доме проваливаются полы, затоплен подвал и регулярно появляется плесень на стенах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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