Глава СК подключился к делу свердловчан, живущих в общежитии с плесенью

01 марта 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин требует доклад о ходе проверки Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о возможном нарушении прав жителей поселка Белоярский Свердловской области, где общежитие с плесенью на стенах не признают аварийным. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о проверке и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователи организовали проверку после сообщения о том, что дом в Белоярском содержится в ненадлежащем состоянии и долго не признается аварийным. Жители жаловались, что общежитие находится в аварийном состоянии, однако долго не получает надлежащий статус. В доме проваливаются полы, затоплен подвал и регулярно появляется плесень на стенах.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о возможном нарушении прав жителей поселка Белоярский Свердловской области, где общежитие с плесенью на стенах не признают аварийным. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о проверке и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователи организовали проверку после сообщения о том, что дом в Белоярском содержится в ненадлежащем состоянии и долго не признается аварийным. Жители жаловались, что общежитие находится в аварийном состоянии, однако долго не получает надлежащий статус. В доме проваливаются полы, затоплен подвал и регулярно появляется плесень на стенах.