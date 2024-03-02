02 марта 2024
01 марта 2024

В ХМАО выросли цены на разные продукты

Тюменьстат: в ХМАО за месяц подорожали говядина и баранина
© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, рынок, баранина, шарташский рынок, продавщица, мясо
В ХМАО выросли цены на мясо Фото:

В ХМАО повысились цены на говядину, баранину, водку и сметану. В частности, сметана подорожала на 17 рублей. Информация размещена на сайте Тюменьстата.

«В ХМАО с 22 по 26 февраля выросла цена на разные товары. Так, говядина подорожала с 576 до 605 рублей, баранина с 683 до 700, сметана с 322 до 339 рубля», — указано в документе.

Кроме того, выросли цены на водку — с 745 до 758 рублей. Также подорожала свекла — с 38 до 47 рублей.

В отчете Тюменьстата было указано, что в ХМАО за январь повысились цены на продовольственные товары. Больше всего подорожали овощи и кондитерские изделия. Исследователи также отметили рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия: они подорожали на 2,5%, а стоимость сыра увеличилась на 2,2%.

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В ХМАО повысились цены на говядину, баранину, водку и сметану. В частности, сметана подорожала на 17 рублей. Информация размещена на сайте Тюменьстата. «В ХМАО с 22 по 26 февраля выросла цена на разные товары. Так, говядина подорожала с 576 до 605 рублей, баранина с 683 до 700, сметана с 322 до 339 рубля», — указано в документе. Кроме того, выросли цены на водку — с 745 до 758 рублей. Также подорожала свекла — с 38 до 47 рублей. В отчете Тюменьстата было указано, что в ХМАО за январь повысились цены на продовольственные товары. Больше всего подорожали овощи и кондитерские изделия. Исследователи также отметили рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия: они подорожали на 2,5%, а стоимость сыра увеличилась на 2,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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