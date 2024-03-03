В Британии заявили о панике в ЕС из-за ухудшения положения ВСУ

Меркурис: лидеры ЕС запаниковали из-за резкого ухудшения положения ВСУ

03 марта 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

В ЕС начали обсуждать отправку войск на Украину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро ухудшается из-за российских ударов, поэтому в Евросоюзе запаниковали и начали обсуждать возможность отправки сил НАТО для помощи Киеву. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Почему [президент Франции Эммануэль] Макрон говорит об отправке войск на Украину? Почему об этом говорит и Эстония? Очевидно, что европейские лидера и США видят, что на фронте быстро ухудшается обстановка для ВСУ. Они понимают, что Украине нужны люди и оружие», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале. Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки войск НАТО на Украину. Он уточнил, что такую меру можно рассмотреть, если она окажется полезной для достижения целей Евросоюза. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позже опроверг информацию об отправке военных, отметив, что все обсуждения касались расширения помощи Киеву в разминировании территорий и обучении украинских военных.

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро ухудшается из-за российских ударов, поэтому в Евросоюзе запаниковали и начали обсуждать возможность отправки сил НАТО для помощи Киеву. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Почему [президент Франции Эммануэль] Макрон говорит об отправке войск на Украину? Почему об этом говорит и Эстония? Очевидно, что европейские лидера и США видят, что на фронте быстро ухудшается обстановка для ВСУ. Они понимают, что Украине нужны люди и оружие», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале. Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки войск НАТО на Украину. Он уточнил, что такую меру можно рассмотреть, если она окажется полезной для достижения целей Евросоюза. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позже опроверг информацию об отправке военных, отметив, что все обсуждения касались расширения помощи Киеву в разминировании территорий и обучении украинских военных.