03 марта 2024

Экс-посол Украины Врублевский заочно арестован после призывов к убийству русских

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, уголовное дело, приговор, арест, суд, мера пресечения, клетка, судебная скамья
Врублевский арестован в России заочно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Суд Москвы заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Его объявили в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного после его призывов убивать русских по всему миру, сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении Врублевского Петра Юрьевича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части второй статьи 282 УК РФ („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“), вынесено постановление об объявлении украинского дипломата в федеральный, а затем международный розыск», — уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Столичный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок исчисляется двумя месяцами с момента его экстрадиции на территорию России или с момента задержания обвиняемого.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, который ранее сделал скандальное заявление об «убийстве русских». Как заявили в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Петр Врублевский, призывавший «убить как можно больше русских», безвозвратно покинет Казахстан, однако после он объявился в столице республики, пишет RT.

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Суд Москвы заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Его объявили в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного после его призывов убивать русских по всему миру, сообщили в правоохранительных органах. «В отношении Врублевского Петра Юрьевича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части второй статьи 282 УК РФ („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“), вынесено постановление об объявлении украинского дипломата в федеральный, а затем международный розыск», — уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Столичный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок исчисляется двумя месяцами с момента его экстрадиции на территорию России или с момента задержания обвиняемого. Президент Украины Владимир Зеленский ранее уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, который ранее сделал скандальное заявление об «убийстве русских». Как заявили в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Петр Врублевский, призывавший «убить как можно больше русских», безвозвратно покинет Казахстан, однако после он объявился в столице республики, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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