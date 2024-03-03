Экс-посол Украины Врублевский заочно арестован после призывов к убийству русских

04 марта 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Врублевский арестован в России заочно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Суд Москвы заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Его объявили в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного после его призывов убивать русских по всему миру, сообщили в правоохранительных органах. «В отношении Врублевского Петра Юрьевича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части второй статьи 282 УК РФ („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“), вынесено постановление об объявлении украинского дипломата в федеральный, а затем международный розыск», — уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Столичный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок исчисляется двумя месяцами с момента его экстрадиции на территорию России или с момента задержания обвиняемого. Президент Украины Владимир Зеленский ранее уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, который ранее сделал скандальное заявление об «убийстве русских». Как заявили в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Петр Врублевский, призывавший «убить как можно больше русских», безвозвратно покинет Казахстан, однако после он объявился в столице республики, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Москвы заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Его объявили в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного после его призывов убивать русских по всему миру, сообщили в правоохранительных органах. «В отношении Врублевского Петра Юрьевича, обвиняемого заочно в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части второй статьи 282 УК РФ („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“), вынесено постановление об объявлении украинского дипломата в федеральный, а затем международный розыск», — уточнили ТАСС в правоохранительных органах. Столичный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок исчисляется двумя месяцами с момента его экстрадиции на территорию России или с момента задержания обвиняемого. Президент Украины Владимир Зеленский ранее уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского, который ранее сделал скандальное заявление об «убийстве русских». Как заявили в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Петр Врублевский, призывавший «убить как можно больше русских», безвозвратно покинет Казахстан, однако после он объявился в столице республики, пишет RT.