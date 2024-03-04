ГУР Украины намекнула на причастность ВСУ к диверсии в Самарской области

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ГУР Украины подтвердило факт подрыва моста в Самарской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ГУР Украины намекнула на возможную причастность ВСУ к подрыву жд-моста в Самарской области. Об этом пишет издание «РБК Украина»

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области», — сообщается в telegram-канале издания. Там добавили, что, по информации ГУР, эксплуатация моста будет невозможна на протяжении длительного времени.

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, в районе перегона Звезда-Чапаевск. URA.RU представляло полную информацию о данном инциденте, доступную на данный момент.

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ГУР Украины намекнула на возможную причастность ВСУ к подрыву жд-моста в Самарской области. Об этом пишет издание «РБК Украина» «Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области», — сообщается в telegram-канале издания. Там добавили, что, по информации ГУР, эксплуатация моста будет невозможна на протяжении длительного времени. В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, в районе перегона Звезда-Чапаевск. URA.RU представляло полную информацию о данном инциденте, доступную на данный момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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