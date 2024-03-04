112: в Самарской области произошел взрыв на жд-мосту. Фото

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Радиационный контроль на реке Теча. Челябинск., поезд, мост, жд, река
В Самарской области неизвестные попытались подорвать опоры моста, пишет 112 Фото:

В Самарской области произошел взрыв на жд-мосту через реку Чапаевка. Инцидент произошел в районе перегона Звезда-Чапаевск.

«В Самарской области неизвестные подорвали железнодорожный мост», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что происшествие произошло в ранние утренние часы 4 марта, когда неизвестные предприняли попытку подорвать опору моста.

Уже около 6:15 утра местного времени был слышен звук взрыва. В связи с инцидентом движение поездов по мосту приостановлено. На месте происшествия работают спецслужбы. Они проверяют, может ли мост выдержать поезда.

Фото:

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В Самарской области произошел взрыв на жд-мосту через реку Чапаевка. Инцидент произошел в районе перегона Звезда-Чапаевск. «В Самарской области неизвестные подорвали железнодорожный мост», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что происшествие произошло в ранние утренние часы 4 марта, когда неизвестные предприняли попытку подорвать опору моста. Уже около 6:15 утра местного времени был слышен звук взрыва. В связи с инцидентом движение поездов по мосту приостановлено. На месте происшествия работают спецслужбы. Они проверяют, может ли мост выдержать поезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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