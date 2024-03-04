В Самарской области произошел взрыв на жд-мосту через реку Чапаевка. Инцидент произошел в районе перегона Звезда-Чапаевск.
«В Самарской области неизвестные подорвали железнодорожный мост», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что происшествие произошло в ранние утренние часы 4 марта, когда неизвестные предприняли попытку подорвать опору моста.
Уже около 6:15 утра местного времени был слышен звук взрыва. В связи с инцидентом движение поездов по мосту приостановлено. На месте происшествия работают спецслужбы. Они проверяют, может ли мост выдержать поезда.
В Самарской области произошел взрыв на жд-мосту через реку Чапаевка. Инцидент произошел в районе перегона Звезда-Чапаевск. «В Самарской области неизвестные подорвали железнодорожный мост», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что происшествие произошло в ранние утренние часы 4 марта, когда неизвестные предприняли попытку подорвать опору моста. Уже около 6:15 утра местного времени был слышен звук взрыва. В связи с инцидентом движение поездов по мосту приостановлено. На месте происшествия работают спецслужбы. Они проверяют, может ли мост выдержать поезда.