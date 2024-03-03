В Британии назвали главную цель ВСУ в спецоперации

Главной стратегической целью для Вооруженных Сил Украины должно стать уничтожение Крымского моста. Такое мнение выразил бывший британский полковник Глен Грант.
«Первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам», — заявил Грант в интервью «Эспресо». При этом он выразил скептицизм относительно шансов Украины на перелом хода конфликта в условиях значительного превосходства ресурсов российских военных.
Заявление Гранта прозвучало на фоне информации о публикации аудио разговора офицеров ФРГ, обсуждающих атаку на Крымский мост. В беседе участвовали четыре человека, среди которых сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера. Они обсуждали поставки Киеву ракет для уничтожения Крымского моста. Аудиозапись опубликовала журналист Маргарита Симоньян.
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