03 марта 2024

В Британии назвали главную цель ВСУ в спецоперации

Британский полковник Грант назвал главной целью ВСУ уничтожение Крымского моста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, судно, танкер, башир сафароглу, ферма моста, проект rst22, армада лидер
Крымский мост является стратегической целью Киева, считает Грант Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главной стратегической целью для Вооруженных Сил Украины должно стать уничтожение Крымского моста. Такое мнение выразил бывший британский полковник Глен Грант.

«Первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам», — заявил Грант в интервью «Эспресо». При этом он выразил скептицизм относительно шансов Украины на перелом хода конфликта в условиях значительного превосходства ресурсов российских военных.

Заявление Гранта прозвучало на фоне информации о публикации аудио разговора офицеров ФРГ, обсуждающих атаку на Крымский мост. В беседе участвовали четыре человека, среди которых сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера. Они обсуждали поставки Киеву ракет для уничтожения Крымского моста. Аудиозапись опубликовала журналист Маргарита Симоньян.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главной стратегической целью для Вооруженных Сил Украины должно стать уничтожение Крымского моста. Такое мнение выразил бывший британский полковник Глен Грант. «Первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам», — заявил Грант в интервью «Эспресо». При этом он выразил скептицизм относительно шансов Украины на перелом хода конфликта в условиях значительного превосходства ресурсов российских военных. Заявление Гранта прозвучало на фоне информации о публикации аудио разговора офицеров ФРГ, обсуждающих атаку на Крымский мост. В беседе участвовали четыре человека, среди которых сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера. Они обсуждали поставки Киеву ракет для уничтожения Крымского моста. Аудиозапись опубликовала журналист Маргарита Симоньян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...