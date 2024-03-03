Пермских бойцов ЧВК «Вагнер» атаковали мошенники, предлагающие получить медаль

04 марта 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

В ЧВК «Вагнер» сообщили, что все вопросы, связанные с получением медалей, решает наградной отдел компании Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском крае бойцам частной военной компании «Вагнер» стали поступать звонки от неизвестных. Они представляются службой безопасности указанной ЧВК и предлагают пермякам забрать якобы положенную им медаль с помощью службы доставки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании в крае. Он отметил, что это дело рук либо мошенников, либо «противоборствующей стороны». Новость по теме В ЧВК «Вагнер» предупредили пермяков о подозрительных звонках вдовам «Подобные звонки поступают последние несколько дней. Неизвестные представляются службой безопасности компании [„Вагнер“] и говорят, что бойцу необходимо получить медаль. Предлагают оформить отправить „СДЭКом“ и запрашивают личный адрес. Кто за этим стоит, точно сказать не можем. Есть предположения, что это могут быть просто мошенники или лица с противоборствующей стороны», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер», отметив, что подобные звонки поступают не только бойцам, проживающим в Пермском крае, но и в других регионах РФ. Также собеседник агентства пояснил, что служба безопасности ЧВК «Вагнер» никогда не звонит бойцам с подобными вопросами: «Могут звонить только региональные представители [частной военной компании „Вагнер“] или наградной отдел, их номера сотрудникам ЧВК известны». Ранее в пермском представительстве компании предупреждали жителей о мошенниках и провокаторах, собирающих деньги якобы «на похороны» бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Пригожин погиб в августе 2023 года при крушении частного бизнес-джета, в котором он летел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае бойцам частной военной компании «Вагнер» стали поступать звонки от неизвестных. Они представляются службой безопасности указанной ЧВК и предлагают пермякам забрать якобы положенную им медаль с помощью службы доставки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании в крае. Он отметил, что это дело рук либо мошенников, либо «противоборствующей стороны». «Подобные звонки поступают последние несколько дней. Неизвестные представляются службой безопасности компании [„Вагнер“] и говорят, что бойцу необходимо получить медаль. Предлагают оформить отправить „СДЭКом“ и запрашивают личный адрес. Кто за этим стоит, точно сказать не можем. Есть предположения, что это могут быть просто мошенники или лица с противоборствующей стороны», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер», отметив, что подобные звонки поступают не только бойцам, проживающим в Пермском крае, но и в других регионах РФ. Также собеседник агентства пояснил, что служба безопасности ЧВК «Вагнер» никогда не звонит бойцам с подобными вопросами: «Могут звонить только региональные представители [частной военной компании „Вагнер“] или наградной отдел, их номера сотрудникам ЧВК известны». Ранее в пермском представительстве компании предупреждали жителей о мошенниках и провокаторах, собирающих деньги якобы «на похороны» бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Пригожин погиб в августе 2023 года при крушении частного бизнес-джета, в котором он летел.