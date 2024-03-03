03 марта 2024

Пермских бойцов ЧВК «Вагнер» атаковали мошенники, предлагающие получить медаль

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, медаль, ветеран сво, черный крест чвк вагнер, орден за чеченскую компанию
В ЧВК «Вагнер» сообщили, что все вопросы, связанные с получением медалей, решает наградной отдел компании Фото:

В Пермском крае бойцам частной военной компании «Вагнер» стали поступать звонки от неизвестных. Они представляются службой безопасности указанной ЧВК и предлагают пермякам забрать якобы положенную им медаль с помощью службы доставки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании в крае. Он отметил, что это дело рук либо мошенников, либо «противоборствующей стороны».

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«Подобные звонки поступают последние несколько дней. Неизвестные представляются службой безопасности компании [„Вагнер“] и говорят, что бойцу необходимо получить медаль. Предлагают оформить отправить „СДЭКом“ и запрашивают личный адрес. Кто за этим стоит, точно сказать не можем. Есть предположения, что это могут быть просто мошенники или лица с противоборствующей стороны», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер», отметив, что подобные звонки поступают не только бойцам, проживающим в Пермском крае, но и в других регионах РФ.

Также собеседник агентства пояснил, что служба безопасности ЧВК «Вагнер» никогда не звонит бойцам с подобными вопросами: «Могут звонить только региональные представители [частной военной компании „Вагнер“] или наградной отдел, их номера сотрудникам ЧВК известны».

Ранее в пермском представительстве компании предупреждали жителей о мошенниках и провокаторах, собирающих деньги якобы «на похороны» бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Пригожин погиб в августе 2023 года при крушении частного бизнес-джета, в котором он летел.

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В Пермском крае бойцам частной военной компании «Вагнер» стали поступать звонки от неизвестных. Они представляются службой безопасности указанной ЧВК и предлагают пермякам забрать якобы положенную им медаль с помощью службы доставки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании в крае. Он отметил, что это дело рук либо мошенников, либо «противоборствующей стороны». «Подобные звонки поступают последние несколько дней. Неизвестные представляются службой безопасности компании [„Вагнер“] и говорят, что бойцу необходимо получить медаль. Предлагают оформить отправить „СДЭКом“ и запрашивают личный адрес. Кто за этим стоит, точно сказать не можем. Есть предположения, что это могут быть просто мошенники или лица с противоборствующей стороны», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер», отметив, что подобные звонки поступают не только бойцам, проживающим в Пермском крае, но и в других регионах РФ. Также собеседник агентства пояснил, что служба безопасности ЧВК «Вагнер» никогда не звонит бойцам с подобными вопросами: «Могут звонить только региональные представители [частной военной компании „Вагнер“] или наградной отдел, их номера сотрудникам ЧВК известны». Ранее в пермском представительстве компании предупреждали жителей о мошенниках и провокаторах, собирающих деньги якобы «на похороны» бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Пригожин погиб в августе 2023 года при крушении частного бизнес-джета, в котором он летел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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