Какие коммунальные объекты начали строить в ХМАО

В Кондинском и Березово строят канализационные очистные сооружения
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Городской квартал Ammonite. Тюмень, строительство, стройка, ул профсоюзная 56, жк ammonite
В Нефтеюганске и Нягани возведут канализационные станции Фото:

В Кондинском и Березово продолжается строительство и реконструкция очистных канализационных сооружений. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале департамента строительства и ЖКК Югры.

«В Кондинском строят канализационные очистные сооружения. Мощность станции составит 300 кубометров в сутки. Сточные воды будут проходить цикл очистки и обеззараживания, после чего вновь будут поступать в водоприемник», — сообщается в публикации. Кроме того, масштабная реконструкция канализационных сооружений ведется в Березово. Реконструкция позволит увеличить производительность очистных сооружений до 2 тысяч кубических метров в сутки. Подготовительные работы уже закончены.

Также в Нефтеюганске и Нягани планируется возведение канализационных напорных станций. Проекты будут реализованы за счет бюджетных кредитов правительства — СКК (специальные казначейские кредиты).

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В Кондинском и Березово продолжается строительство и реконструкция очистных канализационных сооружений. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале департамента строительства и ЖКК Югры. «В Кондинском строят канализационные очистные сооружения. Мощность станции составит 300 кубометров в сутки. Сточные воды будут проходить цикл очистки и обеззараживания, после чего вновь будут поступать в водоприемник», — сообщается в публикации. Кроме того, масштабная реконструкция канализационных сооружений ведется в Березово. Реконструкция позволит увеличить производительность очистных сооружений до 2 тысяч кубических метров в сутки. Подготовительные работы уже закончены. Также в Нефтеюганске и Нягани планируется возведение канализационных напорных станций. Проекты будут реализованы за счет бюджетных кредитов правительства — СКК (специальные казначейские кредиты).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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