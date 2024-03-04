Какие коммунальные объекты начали строить в ХМАО

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В Кондинском и Березово строят канализационные очистные сооружения

04 марта 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске и Нягани возведут канализационные станции Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кондинском и Березово продолжается строительство и реконструкция очистных канализационных сооружений. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале департамента строительства и ЖКК Югры. «В Кондинском строят канализационные очистные сооружения. Мощность станции составит 300 кубометров в сутки. Сточные воды будут проходить цикл очистки и обеззараживания, после чего вновь будут поступать в водоприемник», — сообщается в публикации. Кроме того, масштабная реконструкция канализационных сооружений ведется в Березово. Реконструкция позволит увеличить производительность очистных сооружений до 2 тысяч кубических метров в сутки. Подготовительные работы уже закончены. Также в Нефтеюганске и Нягани планируется возведение канализационных напорных станций. Проекты будут реализованы за счет бюджетных кредитов правительства — СКК (специальные казначейские кредиты).

В Кондинском и Березово продолжается строительство и реконструкция очистных канализационных сооружений. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале департамента строительства и ЖКК Югры. «В Кондинском строят канализационные очистные сооружения. Мощность станции составит 300 кубометров в сутки. Сточные воды будут проходить цикл очистки и обеззараживания, после чего вновь будут поступать в водоприемник», — сообщается в публикации. Кроме того, масштабная реконструкция канализационных сооружений ведется в Березово. Реконструкция позволит увеличить производительность очистных сооружений до 2 тысяч кубических метров в сутки. Подготовительные работы уже закончены. Также в Нефтеюганске и Нягани планируется возведение канализационных напорных станций. Проекты будут реализованы за счет бюджетных кредитов правительства — СКК (специальные казначейские кредиты).