Шойгу: ВС РФ продолжает давление на ВСУ, сбежавших из Авдеевки

05 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ не дают ВСУ закрепиться Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска предотвратили попытки украинских бойцов, отступивших из Авдеевки (ДНР), укрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное и продолжают оказывать на ВСУ давление. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северно», — заявил Шойгу, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что ВС РФ продолжают оказывать давление на украинскую армию. Ранее бойцы ВСУ сообщили, что отступление из Авдеевки происходило в паническом и хаотичном порядке. В процессе сдачи города ВСУ не успели построить оборонительные укрепления.

Российские войска предотвратили попытки украинских бойцов, отступивших из Авдеевки (ДНР), укрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное и продолжают оказывать на ВСУ давление. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северно», — заявил Шойгу, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что ВС РФ продолжают оказывать давление на украинскую армию. Ранее бойцы ВСУ сообщили, что отступление из Авдеевки происходило в паническом и хаотичном порядке. В процессе сдачи города ВСУ не успели построить оборонительные укрепления.