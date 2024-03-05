Шойгу: ВС РФ продолжает давление на ВСУ, сбежавших из Авдеевки

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ не дают ВСУ закрепиться Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска предотвратили попытки украинских бойцов, отступивших из Авдеевки (ДНР), укрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное и продолжают оказывать на ВСУ давление. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северно», — заявил Шойгу, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что ВС РФ продолжают оказывать давление на украинскую армию.

Ранее бойцы ВСУ сообщили, что отступление из Авдеевки происходило в паническом и хаотичном порядке. В процессе сдачи города ВСУ не успели построить оборонительные укрепления.

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Российские войска предотвратили попытки украинских бойцов, отступивших из Авдеевки (ДНР), укрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное и продолжают оказывать на ВСУ давление. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северно», — заявил Шойгу, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что ВС РФ продолжают оказывать давление на украинскую армию. Ранее бойцы ВСУ сообщили, что отступление из Авдеевки происходило в паническом и хаотичном порядке. В процессе сдачи города ВСУ не успели построить оборонительные укрепления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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