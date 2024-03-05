Челябинцы стали чаще ездить на горнолыжные комплексы Башкортостана

06 марта 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще кататься на горных лыжах в Башкортостане Фото: Сергей Русанов © URA.RU Любители горных лыж зимой 2023—2024 годов стали чаще посещать спортивные комплексы Башкортостана. При этом, как URA.RU сообщили в пресс-службе оператора Tele2, две из трех популярных локаций эксплуатируются компаниями Магнитогорска. «Повышенной популярностью стали пользоваться горнолыжные комплексы соседнего Башкортостана. В частности, в ГЛК „Мраткино“ стали ездить на 34% больше туристов, в горнолыжный центр „Банное“ — на 29%, а на горнолыжный курорт „Абзаково“ — на 22%. Последние два находятся неподалеку от Магнитогорска», — отметили в Tele2. Основной прирост трафика внутри области ощутил центр «Евразия» под Кусой. Увеличение год к году составило 25%. Следом в рейтинговой таблице расположились миасская «Солнечная долина» (плюс 23%) и «Завьялиха» (увеличение на 18%). Причем общее количество иногородних посетителей этих трех горнолыжных комплексов выросло в сезоне на 22%. В Tele2 проанализировали посещаемость популярных горнолыжных центров. На основе обезличенного мобильного трафика выяснилось, что лидерами стали «Завьялиха», «Солнечная долина», «Аджигардак», «Евразия» и «Гора Вишневая». За 2023 год в регион приехало на 4% больше путешественников, чем за 2022 год. Чаще всего регион посещали жители Свердловской области, Башкортостана, Курганской области, Москвы и ХМАО. Основная часть туристов приехала в составе экскурсионных групп. Средний возраст гостей — от 35 до 44 лет. Аналитики узнали, что основной целью визита остался классический туризм. С этой целью регион посетило 55% приезжих. Примерно каждый пятый совершил в Челябинскую область деловые поездки, а 15% посетили родственников. При этом на декабрь и январь пришлось 15% от годового турпотока. Хотя основные визиты, уточнил директор челябинского филиала Tele2 Кирилл Давыдов, были совершены летом. Каждый пятый приезжий брал с собой ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Любители горных лыж зимой 2023—2024 годов стали чаще посещать спортивные комплексы Башкортостана. При этом, как URA.RU сообщили в пресс-службе оператора Tele2, две из трех популярных локаций эксплуатируются компаниями Магнитогорска. «Повышенной популярностью стали пользоваться горнолыжные комплексы соседнего Башкортостана. В частности, в ГЛК „Мраткино“ стали ездить на 34% больше туристов, в горнолыжный центр „Банное“ — на 29%, а на горнолыжный курорт „Абзаково“ — на 22%. Последние два находятся неподалеку от Магнитогорска», — отметили в Tele2. Основной прирост трафика внутри области ощутил центр «Евразия» под Кусой. Увеличение год к году составило 25%. Следом в рейтинговой таблице расположились миасская «Солнечная долина» (плюс 23%) и «Завьялиха» (увеличение на 18%). Причем общее количество иногородних посетителей этих трех горнолыжных комплексов выросло в сезоне на 22%. В Tele2 проанализировали посещаемость популярных горнолыжных центров. На основе обезличенного мобильного трафика выяснилось, что лидерами стали «Завьялиха», «Солнечная долина», «Аджигардак», «Евразия» и «Гора Вишневая». За 2023 год в регион приехало на 4% больше путешественников, чем за 2022 год. Чаще всего регион посещали жители Свердловской области, Башкортостана, Курганской области, Москвы и ХМАО. Основная часть туристов приехала в составе экскурсионных групп. Средний возраст гостей — от 35 до 44 лет. Аналитики узнали, что основной целью визита остался классический туризм. С этой целью регион посетило 55% приезжих. Примерно каждый пятый совершил в Челябинскую область деловые поездки, а 15% посетили родственников. При этом на декабрь и январь пришлось 15% от годового турпотока. Хотя основные визиты, уточнил директор челябинского филиала Tele2 Кирилл Давыдов, были совершены летом. Каждый пятый приезжий брал с собой ребенка.