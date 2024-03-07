Екатеринбурженки рассказали о лучших и худших подарках на 8 Марта

В канун весеннего праздника екатеринбурженки рассказали, какие самые нелепые и желанные подарки они получали на 8 Марта: например, миллион рублей, расставание и 101 роза. При этом, по результатам опроса, проведенного URA.RU, большинство жительниц города вовсе не получали подарки в этот праздник.
"Самый неудачный подарок — это когда мне подарили букетик и сказали (зачем-то) сколько он стоит. А самым лучший сюрприз был, когда парень подарил мне желанную сумку, цветы и молча увез в ресторан", — поделилась Анастасия.
"Лучший подарок — это был 1 000 000 рублей, никогда не забуду эту историю. Приехал курьер с посылкой, при встрече передал мне какой-то старый пакет магазина одежды и сказал, от кого это. В пакете было 500 тысяч наличными, а еще 500 парень скинул мне на карту", — рассказала Алия. По ее словам, такой подарок был к месту, потому что у девушки тогда были сильные проблемы с финансами.
"Была неприятная ситуация в праздник. Молодой человек позвал меня в кафе, написал адрес и время. Я пришла в назначенное место и время, просидела час, а он не пришел. Пишу в мессенджере (у меня не было его номера) оказывается, он перепутал адреса", — поделилась Марина. Также девушка отметила, что парень прождал ее 30 минут в другом кафе и ушел домой (не написав), потому что решил, что Марина его бросила.
"Парень решил вручить несколько подарков. Достаёт первый, вручает часы, которые я хотела. Достаёт второй — там золотая подвеска, красивая. Все супер, мне все нравится. Потом он говорит: «у меня ещё есть один подарок». Ну вообще вау, думаю. Он достаёт классные серьги к этой подвеске в комплект и говорит: «а это я тебе не подарю» и убирает к себе обратно", — рассказала Люся. По ее словам, больше она эти сережки не видела.
"Как-то меня молодой человек сюрпризом повел на квест с тематикой, которая мне давно нравилась. А самым неприятным было поздравление сообщением от парня", "Помню бывший мне подарил на 8 Марта расставание, а числа 11 (марта) мы помирились", "Абонемент за 50 тысяч рублей в зал и 101 розу дарили", — поделились историями другие екатеринбурженки.
Также есть и те девушки, кто в этот праздник остается без внимания. "Мне никто ничего не дарил на 8 Марта и 14 февраля", "Я не то чтобы не помню ни одного плохого, я не помню вообще хоть какого-то подарка", "Мне ничего не дарили", — рассказали девушки. Не получали подарки большинство (60%) опрошенных екатеринбурженок.
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