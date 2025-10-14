Стало известно, что за грохот раздался в Екатеринбурге

Сильный грохот, который услышали жители разных районов Екатеринбурга, раздался со стороны месторождения, где проводились взрывные работы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Взрывные работы проводились 14 октября в период с 11:00 до 15:00 на участке недр в 1,5 километрах юго-западнее поселка Рудный», — сказал собеседник. Работы были согласованы. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там ответили, что «ситуация частная, город не имеет к ней отношения».
Мощный грохот услышали на Уктусе, Юго-Западе и в Академическом районе. У некоторых жителей Елизавета едва не выбило в окнах стекла.
