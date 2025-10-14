Стало известно, что за грохот раздался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге раздался грохот из-за взрывных работ на карьере
Возле поселка Рудный устроили взрывные работы (архивное фото)
Возле поселка Рудный устроили взрывные работы (архивное фото)

Сильный грохот, который услышали жители разных районов Екатеринбурга, раздался со стороны месторождения, где проводились взрывные работы. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Взрывные работы проводились 14 октября в период с 11:00 до 15:00 на участке недр в 1,5 километрах юго-западнее поселка Рудный», — сказал собеседник. Работы были согласованы. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там ответили, что «ситуация частная, город не имеет к ней отношения».

Мощный грохот услышали на Уктусе, Юго-Западе и в Академическом районе. У некоторых жителей Елизавета едва не выбило в окнах стекла.

