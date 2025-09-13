На выборах в Челябинской области работает двойник Ирины Шейк. Фото

Работницу избирательной комиссии сравнили с известной моделью Ириной Шейх
Работницу избирательной комиссии сравнили с известной моделью Ириной Шейх

На избирательном участке в Еткульском районе Челябинской области внимание избирателей привлекла особая сотрудница комиссии. Здесь работает Кристина Булычева, которую местные жители и члены комиссии называют двойником известной супермодели Ирины Шейк, сообщает газета «Искра» Еткульского района.

«В избирательной комиссии участка №2274 работает Ирина Шейк. Удивлены? Мы тоже! Сходство Кристины Булычевой с супермоделью уральского происхождения просто поразительное», — сообщила редакция газеты «Искра» в своем telegram-канале.

По данным районного издания, Кристина Булычева уже в третий раз участвует в работе избирательной комиссии. Она поделилась, что нынешние выборы проходят особенно активно.

Как URA.RU писало ранее, Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином Еманжелинска. Инициатива направлена на привлечение большего числа туристов в город, ведь именно он является для супермодели родным.

Девушка имеет внешние сходоства с известной во всем мире моделью Ириной Шейк
Девушка имеет внешние сходоства с известной во всем мире моделью Ириной Шейк
Фото:

