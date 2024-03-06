06 марта 2024

РЖД назначили нового главврача в больнице Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Прежний главврач проработал чуть больше полугода Фото:

В сургутской больнице «РЖД-медицина» назначен новый главврач. Нового руководителя перевели из Ноябрьска (ЯНАО) сообщил URA.RU источник знакомый с ситуацией.

«Новым главврачом стала Наталья Качанова. До этого она возглавляла больницу РЖД в Ноябрьске. На работу она выйдет после праздников», — сообщил собеседник. Между тем за полгода руководства больницы Андреем Мосалевым из медучреждения уволились десятки специалистов. «После назначения нового главврача те же кто уволился при Мосалеве, решили вернуться», — добавил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-медицина». В их адрес был направлен запрос, но пришел ответ, что электронный почтовый ящик переполнен и письмо не доставлено. По указанным телефонам на сайте никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в сургутской больнице «РЖД-Медицина» сняли с должности руководителя Андрея Мосалева, который устраивал кадровые чистки. После массового увольнения специалистов из больницы его сняли с должности.

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В сургутской больнице «РЖД-медицина» назначен новый главврач. Нового руководителя перевели из Ноябрьска (ЯНАО) сообщил URA.RU источник знакомый с ситуацией. «Новым главврачом стала Наталья Качанова. До этого она возглавляла больницу РЖД в Ноябрьске. На работу она выйдет после праздников», — сообщил собеседник. Между тем за полгода руководства больницы Андреем Мосалевым из медучреждения уволились десятки специалистов. «После назначения нового главврача те же кто уволился при Мосалеве, решили вернуться», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-медицина». В их адрес был направлен запрос, но пришел ответ, что электронный почтовый ящик переполнен и письмо не доставлено. По указанным телефонам на сайте никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутской больнице «РЖД-Медицина» сняли с должности руководителя Андрея Мосалева, который устраивал кадровые чистки. После массового увольнения специалистов из больницы его сняли с должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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