РЖД назначили нового главврача в больнице Сургута

В сургутской больнице «РЖД-медицина» назначен новый главврач. Нового руководителя перевели из Ноябрьска (ЯНАО) сообщил URA.RU источник знакомый с ситуацией.
«Новым главврачом стала Наталья Качанова. До этого она возглавляла больницу РЖД в Ноябрьске. На работу она выйдет после праздников», — сообщил собеседник. Между тем за полгода руководства больницы Андреем Мосалевым из медучреждения уволились десятки специалистов. «После назначения нового главврача те же кто уволился при Мосалеве, решили вернуться», — добавил собеседник.
За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-медицина». В их адрес был направлен запрос, но пришел ответ, что электронный почтовый ящик переполнен и письмо не доставлено. По указанным телефонам на сайте никто не ответил.
Ранее URA.RU сообщало, что в сургутской больнице «РЖД-Медицина» сняли с должности руководителя Андрея Мосалева, который устраивал кадровые чистки. После массового увольнения специалистов из больницы его сняли с должности.
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