Куйвашев пообещал платить студентам, которые будут рожать

В Свердловской области студентам, у которых во время обучения родились дети, будут помогать материально. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
«Студенты государственных учреждений профессионального образования при рождении детей будут получать дополнительную материальную помощь. Соответствующие изменения в порядок предоставления мер поддержки обучающимся мы сегодня утверждаем», — отметил Куйвашев на заседании правительства.
Таким образом, губернатор расширил перечень тех, кто может претендовать на материальную помощь. В списке также студенты с ограниченными возможностями здоровья, получатели соцпомощи, в том числе из малообеспеченных семей, а студенты, потерявшие одного из родителей.
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