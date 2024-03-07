Куйвашев пообещал платить студентам, которые будут рожать

Власти будут платить студентам, которые стали родителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области студентам, у которых во время обучения родились дети, будут помогать материально. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Студенты государственных учреждений профессионального образования при рождении детей будут получать дополнительную материальную помощь. Соответствующие изменения в порядок предоставления мер поддержки обучающимся мы сегодня утверждаем», — отметил Куйвашев на заседании правительства.

Таким образом, губернатор расширил перечень тех, кто может претендовать на материальную помощь. В списке также студенты с ограниченными возможностями здоровья, получатели соцпомощи, в том числе из малообеспеченных семей, а студенты, потерявшие одного из родителей.