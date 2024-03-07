Куйвашев пообещал платить студентам, которые будут рожать

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Юргамыш. Курган, зима, школьник, подросток, одиночество, студенты, шкоольник
Власти будут платить студентам, которые стали родителями Фото:

В Свердловской области студентам, у которых во время обучения родились дети, будут помогать материально. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Студенты государственных учреждений профессионального образования при рождении детей будут получать дополнительную материальную помощь. Соответствующие изменения в порядок предоставления мер поддержки обучающимся мы сегодня утверждаем», — отметил Куйвашев на заседании правительства.

Таким образом, губернатор расширил перечень тех, кто может претендовать на материальную помощь. В списке также студенты с ограниченными возможностями здоровья, получатели соцпомощи, в том числе из малообеспеченных семей, а студенты, потерявшие одного из родителей.

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В Свердловской области студентам, у которых во время обучения родились дети, будут помогать материально. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. «Студенты государственных учреждений профессионального образования при рождении детей будут получать дополнительную материальную помощь. Соответствующие изменения в порядок предоставления мер поддержки обучающимся мы сегодня утверждаем», — отметил Куйвашев на заседании правительства. Таким образом, губернатор расширил перечень тех, кто может претендовать на материальную помощь. В списке также студенты с ограниченными возможностями здоровья, получатели соцпомощи, в том числе из малообеспеченных семей, а студенты, потерявшие одного из родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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