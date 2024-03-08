08 марта 2024

Стало известно, кто виновен в падении стеллажа с алкоголем в екатеринбургском магазине. Фото

В Екатеринбурге стеллаж с алкоголем обрушился из-за ненадежной конструкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, продажа алкоголя, алкоголь, магазин, прилавок, спиртное
Сумма причиненного ущерба от разбитого алкоголя неизвестна Фото:

Стеллаж с алкоголем, обрушившийся 8 марта в гипермаркете «Лента» Екатеринбурге, мог рухнуть из-за ненадежности конструкции. Он развалился после того, как на него с наружной стороны оперся ребенок. Об этом рассказал родственник женщины, пострадавшей от упавшего стеллажа.

«Есть два виновника: это главный инженер, ему сделан выговор. Основная причина — это перегрузка стеллажа и то, что с обратной стороны стеллажа облокотился мальчик, ребенок. Он просто стоял тоже в очереди на другую кассу, облокотился на этот стеллаж, устал уже, видимо, стоять», — рассказал мужчина порталу Е1.RU.

Он уточнил, что пострадавшей женщине 70 лет. По его словам, у нее разбит нос и из-за стресса очень сильно подскочило давление, поэтому пришлось вызывать скорую.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу торговой сети. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Стеллаж с алкоголем, обрушившийся 8 марта в гипермаркете «Лента» Екатеринбурге, мог рухнуть из-за ненадежности конструкции. Он развалился после того, как на него с наружной стороны оперся ребенок. Об этом рассказал родственник женщины, пострадавшей от упавшего стеллажа. «Есть два виновника: это главный инженер, ему сделан выговор. Основная причина — это перегрузка стеллажа и то, что с обратной стороны стеллажа облокотился мальчик, ребенок. Он просто стоял тоже в очереди на другую кассу, облокотился на этот стеллаж, устал уже, видимо, стоять», — рассказал мужчина порталу Е1.RU. Он уточнил, что пострадавшей женщине 70 лет. По его словам, у нее разбит нос и из-за стресса очень сильно подскочило давление, поэтому пришлось вызывать скорую. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу торговой сети. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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