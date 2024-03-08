Стало известно, кто виновен в падении стеллажа с алкоголем в екатеринбургском магазине. Фото

В Екатеринбурге стеллаж с алкоголем обрушился из-за ненадежной конструкции

09 марта 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Сумма причиненного ущерба от разбитого алкоголя неизвестна Фото: Илья Московец © URA.RU Стеллаж с алкоголем, обрушившийся 8 марта в гипермаркете «Лента» Екатеринбурге, мог рухнуть из-за ненадежности конструкции. Он развалился после того, как на него с наружной стороны оперся ребенок. Об этом рассказал родственник женщины, пострадавшей от упавшего стеллажа. «Есть два виновника: это главный инженер, ему сделан выговор. Основная причина — это перегрузка стеллажа и то, что с обратной стороны стеллажа облокотился мальчик, ребенок. Он просто стоял тоже в очереди на другую кассу, облокотился на этот стеллаж, устал уже, видимо, стоять», — рассказал мужчина порталу Е1.RU. Он уточнил, что пострадавшей женщине 70 лет. По его словам, у нее разбит нос и из-за стресса очень сильно подскочило давление, поэтому пришлось вызывать скорую. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу торговой сети. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Бандитский центр» (https://t.me/c/1188054680/16439) Фото: telegram-канал «Бандитский центр» (https://t.me/c/1188054680/16439)

Стеллаж с алкоголем, обрушившийся 8 марта в гипермаркете «Лента» Екатеринбурге, мог рухнуть из-за ненадежности конструкции. Он развалился после того, как на него с наружной стороны оперся ребенок. Об этом рассказал родственник женщины, пострадавшей от упавшего стеллажа. «Есть два виновника: это главный инженер, ему сделан выговор. Основная причина — это перегрузка стеллажа и то, что с обратной стороны стеллажа облокотился мальчик, ребенок. Он просто стоял тоже в очереди на другую кассу, облокотился на этот стеллаж, устал уже, видимо, стоять», — рассказал мужчина порталу Е1.RU. Он уточнил, что пострадавшей женщине 70 лет. По его словам, у нее разбит нос и из-за стресса очень сильно подскочило давление, поэтому пришлось вызывать скорую. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу торговой сети. На момент публикации новости ответ получить не удалось.