Полицейская из ХМАО выиграла конкурс красоты благодаря стендапу о службе. Фото

13 марта 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Югорчанка Юлия Брант выиграла конкурс красоты «Мисс полиция 2024» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Югорчанка Юлия Брант стала победительницей окружного конкурса красоты и творчества «Мисс полиция 2024» благодаря стендапу о службе женщин в полиции. Юмористическое выступление вызвало восторг у жюри. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.



«Победительница конкурса „Мисс полиция“ капитан полиции Юлия Брант служит в органах внутренних дел с 2014 года в подразделении дознания. В настоящий момент является дознавателем организационно-методической группы Отдела организации дознания УМВД России по ХМАО — Югре. Девушка со школьной скамьи играла в КВН, поэтому поразила гостей и членов жюри стендапом о службе женщин в полиции», — рассказали агентству.



В конкурсе участвовали представительницы четырех подразделений и одного территориального органа. Они показали зрителям и жюри свои таланты. А финальным испытанием стало дефиле участниц в вечерних платьях. «Девушки пели, танцевали и читали стихи. Огласил итоги конкурса и провел церемонию награждения заместитель начальника УМВД России по округу полковник полиции Сергей Селезнев. Каждая участница получила почетный титул и была награждена дипломом. Конкурс проходил по инициативе УМВД России по ХМАО на региональном уровне», — добавили в пресс-службе.



Титул «Вице-Мисс полиция» достался лейтенанту внутренней службы Виктории Баженовой. Сотрудница пресс-службы УМВД по ХМАО удивила жюри видеороликом о своей службе в полиции и стихотворением собственного сочинения. В соседнем регионе Тюмени «Мисс полиция» стала старший лейтенант, сотрудница экспертно-криминалистического центра Анастасия Москвина. Конкурс традиционно провели в преддверии 8 марта. Юлия Брант выиграла конкурс красоты «Мисс полиция 2024» в ХМАО Фото: страница Юлии Брант в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/gubernja) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорчанка Юлия Брант стала победительницей окружного конкурса красоты и творчества «Мисс полиция 2024» благодаря стендапу о службе женщин в полиции. Юмористическое выступление вызвало восторг у жюри. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Победительница конкурса „Мисс полиция“ капитан полиции Юлия Брант служит в органах внутренних дел с 2014 года в подразделении дознания. В настоящий момент является дознавателем организационно-методической группы Отдела организации дознания УМВД России по ХМАО — Югре. Девушка со школьной скамьи играла в КВН, поэтому поразила гостей и членов жюри стендапом о службе женщин в полиции», — рассказали агентству. В конкурсе участвовали представительницы четырех подразделений и одного территориального органа. Они показали зрителям и жюри свои таланты. А финальным испытанием стало дефиле участниц в вечерних платьях. «Девушки пели, танцевали и читали стихи. Огласил итоги конкурса и провел церемонию награждения заместитель начальника УМВД России по округу полковник полиции Сергей Селезнев. Каждая участница получила почетный титул и была награждена дипломом. Конкурс проходил по инициативе УМВД России по ХМАО на региональном уровне», — добавили в пресс-службе. Титул «Вице-Мисс полиция» достался лейтенанту внутренней службы Виктории Баженовой. Сотрудница пресс-службы УМВД по ХМАО удивила жюри видеороликом о своей службе в полиции и стихотворением собственного сочинения. В соседнем регионе Тюмени «Мисс полиция» стала старший лейтенант, сотрудница экспертно-криминалистического центра Анастасия Москвина. Конкурс традиционно провели в преддверии 8 марта.