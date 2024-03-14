На 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) организовано реверсивное движение из-за ремонта дороги. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Управление автомобильных дорог приступило к ремонту эстакады над железнодорожными путями вблизи поселка Шувакиш. В связи с чем на данном участке организовано реверсивное движение протяженностью 453 метра», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Госавтоинспекция призвала автомобилистов быть предельно бдительными на данном участке дороги. «Планируйте маршруты движения заранее, с учетом введенных ограничений», — отметили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.