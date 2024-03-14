Гаишники изменили схему движения на части ЕКАД. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройки в Заозерном. Курган, объезд, ремонт дороги
Реверсивное движение протянули на 453 метра Фото:

На 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) организовано реверсивное движение из-за ремонта дороги. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Управление автомобильных дорог приступило к ремонту эстакады над железнодорожными путями вблизи поселка Шувакиш. В связи с чем на данном участке организовано реверсивное движение протяженностью 453 метра», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Госавтоинспекция призвала автомобилистов быть предельно бдительными на данном участке дороги. «Планируйте маршруты движения заранее, с учетом введенных ограничений», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) организовано реверсивное движение из-за ремонта дороги. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Управление автомобильных дорог приступило к ремонту эстакады над железнодорожными путями вблизи поселка Шувакиш. В связи с чем на данном участке организовано реверсивное движение протяженностью 453 метра», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Госавтоинспекция призвала автомобилистов быть предельно бдительными на данном участке дороги. «Планируйте маршруты движения заранее, с учетом введенных ограничений», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...