Реверсивное движение протянули на 453 метра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) организовано реверсивное движение из-за ремонта дороги. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Управление автомобильных дорог приступило к ремонту эстакады над железнодорожными путями вблизи поселка Шувакиш. В связи с чем на данном участке организовано реверсивное движение протяженностью 453 метра», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Госавтоинспекция призвала автомобилистов быть предельно бдительными на данном участке дороги. «Планируйте маршруты движения заранее, с учетом введенных ограничений», — отметили в ведомстве.

Инфографика: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/6024