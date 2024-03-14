ВСУ продолжили атаковать Орловскую область

ПВО сбила второй беспилотник над Орловской областью за сутки
Российская противовоздушная оборона сбила второй за сутки беспилотник в небе над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
«В небе над Орловской областью продолжает работать ПВО. Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован», —
Ранее беспилотник ВСУ уже атаковал Орловскую область, однако дрон был сбит системой ПВО. В Минобороны РФ назвали прилет БПЛА попыткой теракта.
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