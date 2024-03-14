ВСУ продолжили атаковать Орловскую область

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили еще один БПЛА
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ПВО сбила второй беспилотник над Орловской областью за сутки Фото:

Российская противовоздушная оборона сбила второй за сутки беспилотник в небе над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«В небе над Орловской областью продолжает работать ПВО. Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. Он уточнил. Что в регионе задействованы все экстренные службы.

Ранее беспилотник ВСУ уже атаковал Орловскую область, однако дрон был сбит системой ПВО. В Минобороны РФ назвали прилет БПЛА попыткой теракта.

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Российская противовоздушная оборона сбила второй за сутки беспилотник в небе над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. «В небе над Орловской областью продолжает работать ПВО. Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. Он уточнил. Что в регионе задействованы все экстренные службы. Ранее беспилотник ВСУ уже атаковал Орловскую область, однако дрон был сбит системой ПВО. В Минобороны РФ назвали прилет БПЛА попыткой теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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