Происшествия ВСУ продолжили атаковать Орловскую область Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили еще один БПЛА 14 марта 2024 в 18:18 Размер текста - 17 + ПВО сбила второй беспилотник над Орловской областью за сутки Фото: Стас Этвеш © URA.RU Российская противовоздушная оборона сбила второй за сутки беспилотник в небе над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. «В небе над Орловской областью продолжает работать ПВО. Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. Он уточнил. Что в регионе задействованы все экстренные службы. Ранее беспилотник ВСУ уже атаковал Орловскую область, однако дрон был сбит системой ПВО. В Минобороны РФ назвали прилет БПЛА попыткой теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российская противовоздушная оборона сбила второй за сутки беспилотник в небе над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. «В небе над Орловской областью продолжает работать ПВО. Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале. Он уточнил. Что в регионе задействованы все экстренные службы. Ранее беспилотник ВСУ уже атаковал Орловскую область, однако дрон был сбит системой ПВО. В Минобороны РФ назвали прилет БПЛА попыткой теракта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям