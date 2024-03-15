Экономика Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян Шольц: замороженные российские активы пойдут на оружие для Киева 15 марта 2024 в 20:27 Размер текста - 17 + Олаф Шольц заявил об использовании активов РФ на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Доходы от замороженных активов россиян пойдут на покупку вооружения для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Доходы от замороженных российских активов будут использоваться для покупки оружия для Украины», — заявил Олаф Шольц. Его слова приводятся на youtube-канале немецкого портала phoenix. После начала спецоперации на Украине Запад заморозил активы россиян. Так, были заморожены сотни миллиардов евро, которы Евросоюз намерен отдать Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Доходы от замороженных активов россиян пойдут на покупку вооружения для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Доходы от замороженных российских активов будут использоваться для покупки оружия для Украины», — заявил Олаф Шольц. Его слова приводятся на youtube-канале немецкого портала phoenix. После начала спецоперации на Украине Запад заморозил активы россиян. Так, были заморожены сотни миллиардов евро, которы Евросоюз намерен отдать Киеву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям