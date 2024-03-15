Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян

Шольц: замороженные российские активы пойдут на оружие для Киева
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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Олаф Шольц заявил об использовании активов РФ на Украине Фото:
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Доходы от замороженных активов россиян пойдут на покупку вооружения для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Доходы от замороженных российских активов будут использоваться для покупки оружия для Украины», — заявил Олаф Шольц. Его слова приводятся на youtube-канале немецкого портала phoenix.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил активы россиян. Так, были заморожены сотни миллиардов евро, которы Евросоюз намерен отдать Киеву.

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Доходы от замороженных активов россиян пойдут на покупку вооружения для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Доходы от замороженных российских активов будут использоваться для покупки оружия для Украины», — заявил Олаф Шольц. Его слова приводятся на youtube-канале немецкого портала phoenix. После начала спецоперации на Украине Запад заморозил активы россиян. Так, были заморожены сотни миллиардов евро, которы Евросоюз намерен отдать Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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