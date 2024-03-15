Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян

Олаф Шольц заявил об использовании активов РФ на Украине
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Доходы от замороженных активов россиян пойдут на покупку вооружения для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Доходы от замороженных российских активов будут использоваться для покупки оружия для Украины», — заявил Олаф Шольц. Его слова
После начала спецоперации на Украине Запад заморозил активы россиян. Так, были заморожены сотни миллиардов евро, которы Евросоюз намерен отдать Киеву.
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