Судебные приставы ХМАО забирали у пожилой женщины половину пенсии

Судебные приставы ХМАО взыскивали с жительницы Сургута 50% от пенсии. Однако это единственный источник дохода югорчанки, сообщили URA.RU в прокуроре Югры.
«По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Югры проверено обращение пожилой жительницы Сургута. Она сообщила, что является пенсионером, а пенсия по старости — ее единственный источник дохода. При этом судебными приставами, несмотря на ее обращение, взыскиваются 50% получаемых денежных средств», — рассказали журналистам URA.RU в пресс-службе ведомства.
После прокурорской проверки все обстоятельства подтвердились. Благодаря прокуратуре региона размер взыскания был снижен до 20% доходов, а излишне удержанные денежные средства были возвращены заявительнице.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО рассказывали, что ведомство установило вину судебного пристава-исполнителя, который удержал 100% пенсии у жительницы Нижневартовска с инвалидностью. При взыскании долга по кредиту женщину лишили единственного источника дохода.
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