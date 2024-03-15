15 марта 2024

Судебные приставы ХМАО забирали у пожилой женщины половину пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, банк, зарплата, кредит, долг, ипотека, сдача, сто рублей, пенсия, деньги, расчет, рубли, коммунальные платежи, купюры
Женщине вернули излишне удержанные денежные средства Фото:

Судебные приставы ХМАО взыскивали с жительницы Сургута 50% от пенсии. Однако это единственный источник дохода югорчанки, сообщили URA.RU в прокуроре Югры.

«По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Югры проверено обращение пожилой жительницы Сургута. Она сообщила, что является пенсионером, а пенсия по старости — ее единственный источник дохода. При этом судебными приставами, несмотря на ее обращение, взыскиваются 50% получаемых денежных средств», — рассказали журналистам URA.RU в пресс-службе ведомства.

После прокурорской проверки все обстоятельства подтвердились. Благодаря прокуратуре региона размер взыскания был снижен до 20% доходов, а излишне удержанные денежные средства были возвращены заявительнице.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО рассказывали, что ведомство установило вину судебного пристава-исполнителя, который удержал 100% пенсии у жительницы Нижневартовска с инвалидностью. При взыскании долга по кредиту женщину лишили единственного источника дохода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы ХМАО взыскивали с жительницы Сургута 50% от пенсии. Однако это единственный источник дохода югорчанки, сообщили URA.RU в прокуроре Югры. «По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Югры проверено обращение пожилой жительницы Сургута. Она сообщила, что является пенсионером, а пенсия по старости — ее единственный источник дохода. При этом судебными приставами, несмотря на ее обращение, взыскиваются 50% получаемых денежных средств», — рассказали журналистам URA.RU в пресс-службе ведомства. После прокурорской проверки все обстоятельства подтвердились. Благодаря прокуратуре региона размер взыскания был снижен до 20% доходов, а излишне удержанные денежные средства были возвращены заявительнице. В пресс-службе прокуратуры ХМАО рассказывали, что ведомство установило вину судебного пристава-исполнителя, который удержал 100% пенсии у жительницы Нижневартовска с инвалидностью. При взыскании долга по кредиту женщину лишили единственного источника дохода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...