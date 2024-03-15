Судебные приставы ХМАО забирали у пожилой женщины половину пенсии

16 марта 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Женщине вернули излишне удержанные денежные средства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судебные приставы ХМАО взыскивали с жительницы Сургута 50% от пенсии. Однако это единственный источник дохода югорчанки, сообщили URA.RU в прокуроре Югры. «По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Югры проверено обращение пожилой жительницы Сургута. Она сообщила, что является пенсионером, а пенсия по старости — ее единственный источник дохода. При этом судебными приставами, несмотря на ее обращение, взыскиваются 50% получаемых денежных средств», — рассказали журналистам URA.RU в пресс-службе ведомства. После прокурорской проверки все обстоятельства подтвердились. Благодаря прокуратуре региона размер взыскания был снижен до 20% доходов, а излишне удержанные денежные средства были возвращены заявительнице. В пресс-службе прокуратуры ХМАО рассказывали, что ведомство установило вину судебного пристава-исполнителя, который удержал 100% пенсии у жительницы Нижневартовска с инвалидностью. При взыскании долга по кредиту женщину лишили единственного источника дохода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы ХМАО взыскивали с жительницы Сургута 50% от пенсии. Однако это единственный источник дохода югорчанки, сообщили URA.RU в прокуроре Югры. «По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Югры проверено обращение пожилой жительницы Сургута. Она сообщила, что является пенсионером, а пенсия по старости — ее единственный источник дохода. При этом судебными приставами, несмотря на ее обращение, взыскиваются 50% получаемых денежных средств», — рассказали журналистам URA.RU в пресс-службе ведомства. После прокурорской проверки все обстоятельства подтвердились. Благодаря прокуратуре региона размер взыскания был снижен до 20% доходов, а излишне удержанные денежные средства были возвращены заявительнице. В пресс-службе прокуратуры ХМАО рассказывали, что ведомство установило вину судебного пристава-исполнителя, который удержал 100% пенсии у жительницы Нижневартовска с инвалидностью. При взыскании долга по кредиту женщину лишили единственного источника дохода.