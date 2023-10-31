В ХМАО прокуратура нашла вину приставов в изъятии пенсии у инвалида

Ранее приставы заверяли, что вина на незаконные взыскания возложена на банк Фото: Софья Сандурская © URA.RU

В ходе проверки инцидента с удержанием 100% пенсии у жительницы Нижневартовска (ХМАО) с инвалидностью, прокуратура города установила вину судебного пристава-исполнителя. При взыскании долга по кредиту, он лишил пенсионерку единственного источника дохода. Об этом агентству сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По поручению прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. прокуратура г. Нижневартовска провела проверку по публикации в СМИ о необоснованном удержании денежных средств у инвалида. В рамках возложенных полномочий судебный пристав-исполнитель необоснованно обратил взыскание в размере 100% на единственный источник дохода инвалида — его пенсию», — сообщили в прокуратуре Югры.

Устанавливая размер ежемесячной выплаты для вартовчанки с первой группой инвалидности, пристав-исполнитель не учел ее финансовое положение. Прокурор Нижневартовска Александр Еременко внес представление об устранении нарушений закона в адрес руководителя окружного УФССП Елены Лавандо. Инвалиду вернули незаконно удержанные средства.

При этом сами югорские приставы прежде уверяли URA.RU, что их сотрудник «сохранил прожиточный минимум должнику». «В действиях банка устанавливаются признаки административного правонарушения. В связи с чем в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении банка к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ», — комментировали в пресс-службе УФСПП ХМАО. Корреспондент URA.RU отправил запрос в службу югорских судебных приставов с просьбой прокомментировать причины искажения информации. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жительнице Нижневартовска (ХМАО) с инвалидностью выплатили часть пенсии, после того, как следственный комитет и прокуратура инициировали проверку по факту ее стопроцентного удержания. Приставы сообщили, что в действиях банка устанавливаются признаки административного правонарушения.