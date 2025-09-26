Фигуранта уголовного дела о мусорном полигоне в Нижневартовске (ХМАО), генерального директора «Инновационных технологий» (ООО «ИТ») Артема Смирнова объявили в межгосударственный розыск. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Смирнов объявлен в межгосударственный розыск. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, Смирнова объявили в розыск, когда он уже покинул страну. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Компания Смирнова занималась рекультивацией скандального полигона бытовых отходов в Нижневартовске. Осенью 2023 года объектом заинтересовались силовики, а летом 2025 года бывший главный эколог мэрии Нижневартовска Олег Попенко был задержан и отправлен в СИЗО. Ранее туда отправились руководители основной фирмы-подрядчика — саратовского «Экостроя», успевшие «наследить» по всей стране.
По данным ЕИС «Госзакупки», компания «Инновационные технологии» должна была утилизировать несколько тысяч кубометров фильтрата с полигона. «Однако когда силовики отправились искать ее, по указанному адресу офиса не оказалось. Предполагают, что и вывоз фильтрата мог быть осуществлен только на бумаге», — строит версии инсайдер.
Компания, судя по базам данных ФНС, заработала с момента начала проектирования и строительства полигона порядка 60 миллионов рублей. При этом, и «ИТ», и сам Смирнов в статусе индивидуального предпринимателя выступили в качестве кредитора по делу о банкротстве «Экостроя». Юрлицо предъявило требования в размере 38 миллионов рублей, а ИП — 8,8 млн.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!