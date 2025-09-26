Налоговая банкротит транспортную компанию владельца крупных ТЦ в Нижневартовске

Налоговая инспекция банкротит компанию «Сибтрансойл», принадлежащую владельцу торговых центров «Грин Парк» и «Европа-Сити» в Нижневартовске (ХМАО) Ринату Абузярову. В материалах суда указано, что предприятие задолжало десятки миллионов рублей, указано в документах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по ХМАО обратилась в арбитражный суд Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Сибтрансойл“. Заявление мотивировано наличием задолженности по уплате обязательных платежей в бюджетную систему РФ: во вторую очередь реестра требований кредиторов в размере 27 588 руб. основного долга (страховые взносы в ПФ РФ, ОСС, ОМС), в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 12 885 165,33 руб., из которых: сумма основного долга — 11 738 030,18 руб., пени — 1 147 135,15 руб», — указано в определении суда.
Суд принял заявление. Компания «Сибтрансойл» и налоговая служба попросили перенести заседание, чтобы согласовать мировое соглашение. Его проект сейчас рассматривает ФНС России. О результатах переговоров будет ясно в середине октября 2025 года.
Абузяров — предприниматель и депутат Собрания представителей Кузнецкого района Пензенской области. Ему принадлежат торговые центры «Грин Парк» и «Европа-Сити» в Нижневартовске, рестораны и кафе в этих ТЦ, а также кинотеатр «Галакси Стар». Кроме того, он контролирует ряд компаний в строительстве, агробизнесе и сфере услуг. На звонок агентства в фирме «Сибтрансойл» не ответили.
URA.RU писало, что Ринат Абузяров продал рынок «Сибирский балаган» в Нижневартовске. Рынок существует с перестроечных времен и находится на одной из центральных улиц города.
