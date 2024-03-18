18 марта 2024

Налоговая заблокировала счета историка моды Васильева

© Служба новостей «URA.RU»
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Звездные платья и Александр Васильев. Екатеринбург, васильев александр, портрет
В ФНС обосновали решение крупной задолженностью Александра Васильева Фото:

Все финансовые операции по счетам историка моды Александра Васильева были приостановлены. Такое решение приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). По данным источников, знакомых с произошедшим, через юрлицо телеведущий торгует своими книгами и антиквариатом.

«ФНС решила приостановить все операции по счету ООО „Лилии Александра Васильева“. Основание — Васильев не оплатил крупную задолженность по налогам», — пишет со ссылкой на свои источники telegram-канал «Звездач». Речь идет о сумме в 1 миллион 292 тысячи 837 рублей 58 копеек.

Корреспондент направил запрос в налоговую по теме публикации. Ответ ожидается.

В конце февраля ФНС заблокировала счета компании «Негуснефть» из ХМАО. Предприятие связывают с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным.

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Все финансовые операции по счетам историка моды Александра Васильева были приостановлены. Такое решение приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). По данным источников, знакомых с произошедшим, через юрлицо телеведущий торгует своими книгами и антиквариатом. «ФНС решила приостановить все операции по счету ООО „Лилии Александра Васильева“. Основание — Васильев не оплатил крупную задолженность по налогам», — пишет со ссылкой на свои источники telegram-канал «Звездач». Речь идет о сумме в 1 миллион 292 тысячи 837 рублей 58 копеек. Корреспондент направил запрос в налоговую по теме публикации. Ответ ожидается. В конце февраля ФНС заблокировала счета компании «Негуснефть» из ХМАО. Предприятие связывают с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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