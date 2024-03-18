Налоговая заблокировала счета историка моды Васильева

19 марта 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

В ФНС обосновали решение крупной задолженностью Александра Васильева Фото: Александр Мамаев © URA.RU Все финансовые операции по счетам историка моды Александра Васильева были приостановлены. Такое решение приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). По данным источников, знакомых с произошедшим, через юрлицо телеведущий торгует своими книгами и антиквариатом. «ФНС решила приостановить все операции по счету ООО „Лилии Александра Васильева“. Основание — Васильев не оплатил крупную задолженность по налогам», — пишет со ссылкой на свои источники telegram-канал «Звездач». Речь идет о сумме в 1 миллион 292 тысячи 837 рублей 58 копеек. Корреспондент направил запрос в налоговую по теме публикации. Ответ ожидается. В конце февраля ФНС заблокировала счета компании «Негуснефть» из ХМАО. Предприятие связывают с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все финансовые операции по счетам историка моды Александра Васильева были приостановлены. Такое решение приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). По данным источников, знакомых с произошедшим, через юрлицо телеведущий торгует своими книгами и антиквариатом. «ФНС решила приостановить все операции по счету ООО „Лилии Александра Васильева“. Основание — Васильев не оплатил крупную задолженность по налогам», — пишет со ссылкой на свои источники telegram-канал «Звездач». Речь идет о сумме в 1 миллион 292 тысячи 837 рублей 58 копеек. Корреспондент направил запрос в налоговую по теме публикации. Ответ ожидается. В конце февраля ФНС заблокировала счета компании «Негуснефть» из ХМАО. Предприятие связывают с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным.