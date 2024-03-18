18 марта 2024

В Пермском крае устроили барскую псовую охоту. Фото

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, собаки, шествие, несанкционированная акция, домашнее животное
Собаки соревновались в скорости (архивное фото) Фото:

В поселке Ильинский Пермского края стартовал проект «Ильинская кругосветка. Поехали!». На празднике организаторы устроили реконструкцию барской псовой охоты XVII—XIX веков. Как рассказал блогер и фотограф Алексей Уткин, в шоу участвовали своры борзых и биглей.

«Подарком для гостей стала реконструкция барской псовой охоты 18-19 вв., бега русских борзых и обаятельных биглей на заснеженном льду Обвы. „Охотились“ не ради добычи, а ради захватывающего зрелища, выясняя, чьи собачки резвее», — пишет Уткин в своем канале на Дзен.

Ильинской округ в 2024 году с проектом «Ильинская кругосветка. Поехали!» получил статус «Центр культуры Пермского края». Различные мероприятия проекта реализуют не только в Ильинском, но и в Слудке, Чермозе, Филатово.

Борзых выводят из усадьбы барина
Борзых выводят из усадьбы барина
Фото:
Собаки несутся быстрее ветра
Собаки несутся быстрее ветра
Фото:
Биглей на старт выпускаю дамы
Биглей на старт выпускаю дамы
Фото:
Рост не помеха скорости
Рост не помеха скорости
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В поселке Ильинский Пермского края стартовал проект «Ильинская кругосветка. Поехали!». На празднике организаторы устроили реконструкцию барской псовой охоты XVII—XIX веков. Как рассказал блогер и фотограф Алексей Уткин, в шоу участвовали своры борзых и биглей. «Подарком для гостей стала реконструкция барской псовой охоты 18-19 вв., бега русских борзых и обаятельных биглей на заснеженном льду Обвы. „Охотились“ не ради добычи, а ради захватывающего зрелища, выясняя, чьи собачки резвее», — пишет Уткин в своем канале на Дзен. Ильинской округ в 2024 году с проектом «Ильинская кругосветка. Поехали!» получил статус «Центр культуры Пермского края». Различные мероприятия проекта реализуют не только в Ильинском, но и в Слудке, Чермозе, Филатово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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