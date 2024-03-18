В поселке Ильинский Пермского края стартовал проект «Ильинская кругосветка. Поехали!». На празднике организаторы устроили реконструкцию барской псовой охоты XVII—XIX веков. Как рассказал блогер и фотограф Алексей Уткин, в шоу участвовали своры борзых и биглей.
«Подарком для гостей стала реконструкция барской псовой охоты 18-19 вв., бега русских борзых и обаятельных биглей на заснеженном льду Обвы. „Охотились“ не ради добычи, а ради захватывающего зрелища, выясняя, чьи собачки резвее», — пишет Уткин в своем канале на Дзен.
Ильинской округ в 2024 году с проектом «Ильинская кругосветка. Поехали!» получил статус «Центр культуры Пермского края». Различные мероприятия проекта реализуют не только в Ильинском, но и в Слудке, Чермозе, Филатово.
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