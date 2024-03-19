Король Марокко поздравил Путина с победой на выборах

20 марта 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Король Марокко отметил высокое доверие народа к Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Король Марокко Мухаммед VI поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на новый срок. Поздравительное послание было направлено в понедельник. «Успехов в исполнении обязанностей на высоком посту и реализации устремлений народа к прогрессу и процветанию», — приводит слова пожелания Мухаммеда VI Владимиру Путину марокканское информационное агентство MAP. Он подчеркнул, что переизбрание свидетельствует о новом доверии российского народа к его личности. В своем послании король Марокко выразил удовлетворение развитием отношений между Марокко и Россией, которое происходит благодаря общему стремлению лидеров двух государств укреплять и развивать двустороннее сотрудничество. По его мнению, это стало возможно, благодаря крепким историческим связи между двумя странами, основанные на дружбе и взаимном уважении. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимир Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Король Марокко Мухаммед VI поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на новый срок. Поздравительное послание было направлено в понедельник. «Успехов в исполнении обязанностей на высоком посту и реализации устремлений народа к прогрессу и процветанию», — приводит слова пожелания Мухаммеда VI Владимиру Путину марокканское информационное агентство MAP. Он подчеркнул, что переизбрание свидетельствует о новом доверии российского народа к его личности. В своем послании король Марокко выразил удовлетворение развитием отношений между Марокко и Россией, которое происходит благодаря общему стремлению лидеров двух государств укреплять и развивать двустороннее сотрудничество. По его мнению, это стало возможно, благодаря крепким историческим связи между двумя странами, основанные на дружбе и взаимном уважении. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимир Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.