19 марта 2024

Король Марокко поздравил Путина с победой на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Король Марокко отметил высокое доверие народа к Владимиру Путину Фото:

Король Марокко Мухаммед VI поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на новый срок. Поздравительное послание было направлено в понедельник.

«Успехов в исполнении обязанностей на высоком посту и реализации устремлений народа к прогрессу и процветанию», — приводит слова пожелания Мухаммеда VI Владимиру Путину марокканское информационное агентство MAP. Он подчеркнул, что переизбрание свидетельствует о новом доверии российского народа к его личности.

В своем послании король Марокко выразил удовлетворение развитием отношений между Марокко и Россией, которое происходит благодаря общему стремлению лидеров двух государств укреплять и развивать двустороннее сотрудничество. По его мнению, это стало возможно, благодаря крепким историческим связи между двумя странами, основанные на дружбе и взаимном уважении.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимир Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.

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Король Марокко Мухаммед VI поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на новый срок. Поздравительное послание было направлено в понедельник. «Успехов в исполнении обязанностей на высоком посту и реализации устремлений народа к прогрессу и процветанию», — приводит слова пожелания Мухаммеда VI Владимиру Путину марокканское информационное агентство MAP. Он подчеркнул, что переизбрание свидетельствует о новом доверии российского народа к его личности. В своем послании король Марокко выразил удовлетворение развитием отношений между Марокко и Россией, которое происходит благодаря общему стремлению лидеров двух государств укреплять и развивать двустороннее сотрудничество. По его мнению, это стало возможно, благодаря крепким историческим связи между двумя странами, основанные на дружбе и взаимном уважении. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимир Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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