Король Марокко поздравил Путина с победой на выборах

Король Марокко Мухаммед VI поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на новый срок. Поздравительное послание было направлено в понедельник.
«Успехов в исполнении обязанностей на высоком посту и реализации устремлений народа к прогрессу и процветанию», — приводит слова пожелания Мухаммеда VI Владимиру Путину марокканское информационное агентство
В своем послании король Марокко выразил удовлетворение развитием отношений между Марокко и Россией, которое происходит благодаря общему стремлению лидеров двух государств укреплять и развивать двустороннее сотрудничество. По его мнению, это стало возможно, благодаря крепким историческим связи между двумя странами, основанные на дружбе и взаимном уважении.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимир Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
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