Текслер призвал челябинских мэров готовиться к пожароопасному маю

Губернатор призвал активно штрафовать нарушителей пожарной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о необходимости готовиться к пожароопасным майским праздникам. Такое заявление Текслер сделал 20 марта на заседании региональной комиссии по пожарной безопасности и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе правительства.

«Уже в ближайшие недели там, где позволяют природные условия, необходимо начать опашку территорий и уборку сухой травы. Особенно важно делать это вблизи населенных пунктов, садовых товариществ, детских и оздоровительных организаций, подверженных угрозе лесных пожаров», — подчеркнул Текслер.

Особое внимание в ходе заседания уделено подготовке к длинным майским выходным. В этот период до 97% пожаров возникает по вине человека. Текслер подчеркнул, что необходимо кардинально усилить противопожарные меры, а также начать разъяснительную работу с жителями области и активно штрафовать нарушителей законодательства о пожарной безопасности.

«В Челябинской области пожароопасный сезон начинается сразу следом за весенним паводком, как правило, в первой декаде апреля. И мы с вами к этому безусловно должны быть готовыми», — отметил Текслер.

Также на заседании был рассмотрен вопрос предупреждения ЧС во время периода половодья. Основная задача — снижение риска подтопления территорий, особенно придомовых и приусадебных участков. Текслер поручил главам городов и районов продолжить чистку дорог и вывоз снега из дворов, а также приводить в порядок водопропускные сооружения, в том числе в частном секторе.