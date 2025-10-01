Челябинская область вошла в число лидеров по количеству геобрендов

Челябинская область оказалась одним из лидеров по количеству созданных геобрендов. Согласно данным исследования, сейчас в регионе создано и действуют 12 брендов.
«Представили проект „Коллекция брендов регионов России“. Она формируется на основе исследования территориальных брендов страны. В число лидеров по количеству брендов вошла Челябинская область», — заявили организаторы исследования.
Работу провели совместно специалисты Выставочного научно-исследовательского центра и Высшей школы экономики. ВШЭ был представлен Институтом развития креативных индустрий. В коллаборации исследователи собрали информацию об актуальных брендах российских регионов, проследили тенденции развития в этой области маркетинга. Инициаторы проекта изучили бренды городов и регионов, позволяющие развивать туризм, привлекать инвестиции, кадры. Также в поле зрения попали локализованные марки товаров и услуг. Отдельно в коллекции выделили событийные бренды.
Вместе со Свердловской, Тюменской областями, Башкортостаном и Пермским краем Челябинская область называется в бренде «Большой Урал». Также названы бренды «Южный Урал» (слоган «В каждом из нас живет путешественник»), «90 лет Челябинской области», «10-летие падения метеорита», «Златоуст» (слоган «История на фоне гор»), «Магнитогорск» («Место встречи Европы и Азии»), «Миасс», «Сатка», «Чебаркуль».
В регионе нашлось шесть зарегистрированных брендов с географическими названиями. Среди них — «Коелгинский мрамор», «Златоустовская гравюра на стали», «Уфалейский мрамор», «Кусинское литье», «Каслинское литье», «Минеральная вода „Карагайский бор“».
Компанию по топ-11 регионов с самым большим количеством геобрендов южноуральцам (расположились на седьмом месте) составили Свердловская область, Башкортостан, ХМАО. Возглавил таблицу Краснодарский край (32 бренда), замкнула Тульская область (10 брендов).
