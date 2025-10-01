ФСБ показала кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания пятерых россиян, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Силовики изъяли у них оружие, ножи, самодельные взрывные устройства и экстремистскую литературу.
По данным ФСБ, задержанные признались в планах нападения на людей. Один из них сообщил о намерении расправиться с учителем биологии, другой — устроить массовый расстрел. «При обысках были обнаружены фотографии предполагаемых жертв, бутылки с жидкостями, списки „достойных и недостойных“, а также видео с расправами», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости. В телефонах подозреваемых нашли материалы с признаками подготовки терактов.
В рамках профилактических мероприятий ФСБ проверила 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов в 75 регионах. Задержаны трое несовершеннолетних из Челябинска, которые готовили теракт на транспорте. Возбуждены уголовные дела против девяти фигурантов. Также ФСБ пресекла деятельность 59 администраторов telegram-каналов, распространявших неонацистскую идеологию.
