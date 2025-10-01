ФСБ показала кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ФСБ изъяли оружие, ножи, петарды у задержанных подростков
Сотрудники ФСБ изъяли оружие, ножи, петарды у задержанных подростков Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания пятерых россиян, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Силовики изъяли у них оружие, ножи, самодельные взрывные устройства и экстремистскую литературу.

По данным ФСБ, задержанные признались в планах нападения на людей. Один из них сообщил о намерении расправиться с учителем биологии, другой — устроить массовый расстрел. «При обысках были обнаружены фотографии предполагаемых жертв, бутылки с жидкостями, списки „достойных и недостойных“, а также видео с расправами», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости. В телефонах подозреваемых нашли материалы с признаками подготовки терактов.

В рамках профилактических мероприятий ФСБ проверила 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов в 75 регионах. Задержаны трое несовершеннолетних из Челябинска, которые готовили теракт на транспорте. Возбуждены уголовные дела против девяти фигурантов. Также ФСБ пресекла деятельность 59 администраторов telegram-каналов, распространявших неонацистскую идеологию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания пятерых россиян, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Силовики изъяли у них оружие, ножи, самодельные взрывные устройства и экстремистскую литературу. По данным ФСБ, задержанные признались в планах нападения на людей. Один из них сообщил о намерении расправиться с учителем биологии, другой — устроить массовый расстрел. «При обысках были обнаружены фотографии предполагаемых жертв, бутылки с жидкостями, списки „достойных и недостойных“, а также видео с расправами», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости. В телефонах подозреваемых нашли материалы с признаками подготовки терактов. В рамках профилактических мероприятий ФСБ проверила 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов в 75 регионах. Задержаны трое несовершеннолетних из Челябинска, которые готовили теракт на транспорте. Возбуждены уголовные дела против девяти фигурантов. Также ФСБ пресекла деятельность 59 администраторов telegram-каналов, распространявших неонацистскую идеологию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...