Минздрав прокомментировал смерть ребенка в роддоме Магнитогорска

Минздрав установит причины смерти младенца в роддоме Магнитогорска

20 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Причины смерти младенца может определить вскрытие Фото: Илья Московец © URA.RU После получения результатов вскрытия младенца, который скончался в роддоме Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, будет определена возможная причина его смерти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Антенатальная гибель (мертворождение) — это смерть плода, которая может возникнуть на любом сроке беременности после 22 недель, до или во время родов, в результате проблемы у женщины, патологии плаценты или плода. По каждому такому случаю после получения результатов патологоанатомического исследования на уровне медорганизации проводится анализ для установления возможной причины мертворождения и с целью предотвращения рисков при планировании и наступлении последующей беременности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в роддоме Магнитогорска ребенок скончался в утробе матери. Это уже второй случай смерти малыша за два месяца. В пресс-службе регионального СКР URA.RU сообщили, что в данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После получения результатов вскрытия младенца, который скончался в роддоме Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, будет определена возможная причина его смерти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Антенатальная гибель (мертворождение) — это смерть плода, которая может возникнуть на любом сроке беременности после 22 недель, до или во время родов, в результате проблемы у женщины, патологии плаценты или плода. По каждому такому случаю после получения результатов патологоанатомического исследования на уровне медорганизации проводится анализ для установления возможной причины мертворождения и с целью предотвращения рисков при планировании и наступлении последующей беременности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в роддоме Магнитогорска ребенок скончался в утробе матери. Это уже второй случай смерти малыша за два месяца. В пресс-службе регионального СКР URA.RU сообщили, что в данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего