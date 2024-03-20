Минздрав прокомментировал смерть ребенка в роддоме Магнитогорска

После получения результатов вскрытия младенца, который скончался в роддоме Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, будет определена возможная причина его смерти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Антенатальная гибель (мертворождение) — это смерть плода, которая может возникнуть на любом сроке беременности после 22 недель, до или во время родов, в результате проблемы у женщины, патологии плаценты или плода. По каждому такому случаю после получения результатов патологоанатомического исследования на уровне медорганизации проводится анализ для установления возможной причины мертворождения и с целью предотвращения рисков при планировании и наступлении последующей беременности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в роддоме Магнитогорска ребенок скончался в утробе матери. Это уже второй случай смерти малыша за два месяца. В пресс-службе регионального СКР URA.RU сообщили, что в данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего
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