После трагедии с Далером Бобиевым соцзащиту обязали фотографировать подопечных

21 марта 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Сотрудники соцзащиты будут фиксировать на фото опекаемых Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Свердловской области сотрудников соцзащиты обязали фиксировать на фото опекаемых при проверке условий жизни. Ранее таких требований не было. Источник URA.RU утверждает, что такую меру ввели после трагедии, связанной с опекаемым екатеринбургским мальчиком Далером Бобиевым. «После громкой истории с Далером Бобиевым на минсоц посыпалось много негатива. Чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий сотрудников соцзащиты обязали фотографировать опекаемых детей и взрослых. Это изменение в работе соцзащиты призвано усилить ответственность и повысить эффективность контроля за благополучием опекаемых. Предполагается, что данная мера также поможет нивелировать случаи, когда сотрудники соцзащиты сталкиваются с хамским отношением или побоями со стороны опекунов», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство социальной политики Свердловской области. Там информацию о фотофиксации подтвердили. «Осуществление фото- и (или) видеофиксации при проведении проверок условий жизни ребенка внедрено в деятельность органа опеки и попечительства в соответствии с рекомендациями регионального СКР по результатам следственных мероприятий в связи с гибелью несовершеннолетнего Далера Б. Использование при проведении проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, фото- и (или) видеосъемки не нарушает прав и интересов подопечных и законных представителей, способствует предотвращению либо своевременному выявлению нарушений прав детей, повышению качества исполнения органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий», — отметили в профильном ведомстве. Громкая история с поиском приемного ребенка произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года. 26 июня приемная мать Далера Бобиева сообщила о пропаже мальчика. Тогда к поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Опекун мальчика Вероника Наумова также искала ребенка вместе со всеми. Однако утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Представители ПДН изъяли всех детей и поместили в социальное учреждение. Саму Веронику Наумову отправили в СИЗО до 27 мая 2024. Вся информация о поисках и похоронах Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области сотрудников соцзащиты обязали фиксировать на фото опекаемых при проверке условий жизни. Ранее таких требований не было. Источник URA.RU утверждает, что такую меру ввели после трагедии, связанной с опекаемым екатеринбургским мальчиком Далером Бобиевым. «После громкой истории с Далером Бобиевым на минсоц посыпалось много негатива. Чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий сотрудников соцзащиты обязали фотографировать опекаемых детей и взрослых. Это изменение в работе соцзащиты призвано усилить ответственность и повысить эффективность контроля за благополучием опекаемых. Предполагается, что данная мера также поможет нивелировать случаи, когда сотрудники соцзащиты сталкиваются с хамским отношением или побоями со стороны опекунов», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство социальной политики Свердловской области. Там информацию о фотофиксации подтвердили. «Осуществление фото- и (или) видеофиксации при проведении проверок условий жизни ребенка внедрено в деятельность органа опеки и попечительства в соответствии с рекомендациями регионального СКР по результатам следственных мероприятий в связи с гибелью несовершеннолетнего Далера Б. Использование при проведении проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, фото- и (или) видеосъемки не нарушает прав и интересов подопечных и законных представителей, способствует предотвращению либо своевременному выявлению нарушений прав детей, повышению качества исполнения органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий», — отметили в профильном ведомстве. Громкая история с поиском приемного ребенка произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года. 26 июня приемная мать Далера Бобиева сообщила о пропаже мальчика. Тогда к поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Опекун мальчика Вероника Наумова также искала ребенка вместе со всеми. Однако утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Представители ПДН изъяли всех детей и поместили в социальное учреждение. Саму Веронику Наумову отправили в СИЗО до 27 мая 2024. Вся информация о поисках и похоронах Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.