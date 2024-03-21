Силовики разобрались с жалобами жителей Нижневартовска на банду мигрантов

Информация о подростковой банде мигрантов, якобы орудующей в Нижневартовске, на поверку оказалась рядовым конфликтом между подростками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«[Этот конфликт] единичный случай. Всех [участников драки] сразу установили, с ними провели разговор у директора школы», — рассказал агентству источник.
Конфликт произошел из-за взаимных оскорблений. Подростки поругались, договорились встретиться после школы и выяснить отношения «на кулаках». «Мальчики немножко подрались. [Те, кто наблюдал] снимали все на видео и решили выложить в сеть ради хайпа», — рассказал агентству источник.
Другой инсайдер рассказал агентству, что в отношении одного из участников драки возбуждено уголовное дело за хулиганство. Эту информацию URA.RU потвердели в следственном комитете ХМАО. «Уголовное дело возбуждено. Устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказали в СК Югры.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался молодежной бандой мигрантов из ХМАО. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Югре.
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