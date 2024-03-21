Силовики разобрались с жалобами жителей Нижневартовска на банду мигрантов

В ХМАО драка с «бандой мигрантов» оказалась рядовым подростковым конфликтом
© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о подростковой банде мигрантов, нападающих на школьников, на поверку оказалась рядовым подростковым конфликтом Фото:

Информация о подростковой банде мигрантов, якобы орудующей в Нижневартовске, на поверку оказалась рядовым конфликтом между подростками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«[Этот конфликт] единичный случай. Всех [участников драки] сразу установили, с ними провели разговор у директора школы», — рассказал агентству источник.

Конфликт произошел из-за взаимных оскорблений. Подростки поругались, договорились встретиться после школы и выяснить отношения «на кулаках». «Мальчики немножко подрались. [Те, кто наблюдал] снимали все на видео и решили выложить в сеть ради хайпа», — рассказал агентству источник.

Другой инсайдер рассказал агентству, что в отношении одного из участников драки возбуждено уголовное дело за хулиганство. Эту информацию URA.RU потвердели в следственном комитете ХМАО. «Уголовное дело возбуждено. Устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказали в СК Югры.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался молодежной бандой мигрантов из ХМАО. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Югре.

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Информация о подростковой банде мигрантов, якобы орудующей в Нижневартовске, на поверку оказалась рядовым конфликтом между подростками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Этот конфликт] единичный случай. Всех [участников драки] сразу установили, с ними провели разговор у директора школы», — рассказал агентству источник. Конфликт произошел из-за взаимных оскорблений. Подростки поругались, договорились встретиться после школы и выяснить отношения «на кулаках». «Мальчики немножко подрались. [Те, кто наблюдал] снимали все на видео и решили выложить в сеть ради хайпа», — рассказал агентству источник. Другой инсайдер рассказал агентству, что в отношении одного из участников драки возбуждено уголовное дело за хулиганство. Эту информацию URA.RU потвердели в следственном комитете ХМАО. «Уголовное дело возбуждено. Устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказали в СК Югры. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался молодежной бандой мигрантов из ХМАО. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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