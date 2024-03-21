Силовики разобрались с жалобами жителей Нижневартовска на банду мигрантов

В ХМАО драка с «бандой мигрантов» оказалась рядовым подростковым конфликтом

21 марта 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Информация о подростковой банде мигрантов, нападающих на школьников, на поверку оказалась рядовым подростковым конфликтом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Информация о подростковой банде мигрантов, якобы орудующей в Нижневартовске, на поверку оказалась рядовым конфликтом между подростками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Этот конфликт] единичный случай. Всех [участников драки] сразу установили, с ними провели разговор у директора школы», — рассказал агентству источник. Конфликт произошел из-за взаимных оскорблений. Подростки поругались, договорились встретиться после школы и выяснить отношения «на кулаках». «Мальчики немножко подрались. [Те, кто наблюдал] снимали все на видео и решили выложить в сеть ради хайпа», — рассказал агентству источник. Другой инсайдер рассказал агентству, что в отношении одного из участников драки возбуждено уголовное дело за хулиганство. Эту информацию URA.RU потвердели в следственном комитете ХМАО. «Уголовное дело возбуждено. Устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказали в СК Югры. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался молодежной бандой мигрантов из ХМАО. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Югре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о подростковой банде мигрантов, якобы орудующей в Нижневартовске, на поверку оказалась рядовым конфликтом между подростками. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Этот конфликт] единичный случай. Всех [участников драки] сразу установили, с ними провели разговор у директора школы», — рассказал агентству источник. Конфликт произошел из-за взаимных оскорблений. Подростки поругались, договорились встретиться после школы и выяснить отношения «на кулаках». «Мальчики немножко подрались. [Те, кто наблюдал] снимали все на видео и решили выложить в сеть ради хайпа», — рассказал агентству источник. Другой инсайдер рассказал агентству, что в отношении одного из участников драки возбуждено уголовное дело за хулиганство. Эту информацию URA.RU потвердели в следственном комитете ХМАО. «Уголовное дело возбуждено. Устанавливаются обстоятельства инцидента», — рассказали в СК Югры. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался молодежной бандой мигрантов из ХМАО. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Югре.